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Pikantiškas Maksimo Galkino kadras pakurstė internautų aistras: „To jau per daug...“

2026 m. birželio 9 d. 19:23
Lrytas.lt
Neretai komikas Maksimas Galkinas (49 m.) socialiniuose tinkluose dalijasi kadrais, kuriuose akį traukia ištreniruotas kūnas. Tiesa, gerbėjai apie žinomo vyro kūno pokyčius kalba jau kurį laiką, o šį kartą dėmesį patraukė nauja paviešinta nuotrauka.
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M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo kadru, kuriame jis pakėlęs marškinėlius demonstravo pilvo presą.
Tiesa, tai jis padarė itin žaismingai, marškinėlius laikydamas įsikandęs dantimis.
„Geriausias apšvietimas visada yra persirengimo kambaryje“, – rašė jis.

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Nuotrauką pamatę internautai negailėjo pagyrų, o kai kurie neslėpė nuostabos ir tikino, kad nebuvo pasiruošę išvysti tokį vaizdą.
„Maksimai, nežinau, kam tu mus ruoši, bet mes nesame pasiruošę“, – šmaikštavo vienas internautas.
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„Čia dirbtinis intelektas...“, – spėliojo kita.
„Pagaliau moterys turės plakatą ant sienos“, – pridūrė dar viena.
„O kur yra ta persirengimo kambario vieta?“, – klausė kita.
„Ne, na... to jau per daug... Pirmyn, Maksimai!“, – šmaikštavo dar viena.
„Ala Borisovna, jis vėl netinkamai elgiasi... Nubauskite jį!“, – rašė kita.
Maksimas GalkinasSportaskūnas

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