Pikantiškas Maksimo Galkino kadras pakurstė internautų aistras: „To jau per daug...“

M. Galkinas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo kadru, kuriame jis pakėlęs marškinėlius demonstravo pilvo presą.
Tiesa, tai jis padarė itin žaismingai, marškinėlius laikydamas įsikandęs dantimis.
„Geriausias apšvietimas visada yra persirengimo kambaryje“, – rašė jis.
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Nuotrauką pamatę internautai negailėjo pagyrų, o kai kurie neslėpė nuostabos ir tikino, kad nebuvo pasiruošę išvysti tokį vaizdą.
„Maksimai, nežinau, kam tu mus ruoši, bet mes nesame pasiruošę“, – šmaikštavo vienas internautas.
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„Čia dirbtinis intelektas...“, – spėliojo kita.
„Pagaliau moterys turės plakatą ant sienos“, – pridūrė dar viena.
„O kur yra ta persirengimo kambario vieta?“, – klausė kita.
„Ne, na... to jau per daug... Pirmyn, Maksimai!“, – šmaikštavo dar viena.
„Ala Borisovna, jis vėl netinkamai elgiasi... Nubauskite jį!“, – rašė kita.