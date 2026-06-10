Mirė filmo „Krikštatėvis III“ žvaigždė A. Guidera

Kaip pranešė velionio šeima, jis mirė šeštadienį.
Aktorius buvo gydomas ligoninėje nuo gegužės 11-osios, kai sukniubo savo namuose Pietų Kalifornijoje.
Jo žmona Valarie portalui TMZ pasakojo, kad Anthony širdis buvo netikėtai sustojusi, todėl jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Aktoriui buvo taikomas dirbtinis gyvybės palaikymas, tačiau galiausiai žmona priėmė skaudų sprendimą atjungti jį nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato.
Vyras buvo parvežtas namo, kur, manoma, mirė natūralia mirtimi.
Susiję straipsniai
Visgi tiksli Anthony mirties priežastis kol kas nėra žinoma, nes gydytojai vis dar negali paaiškinti, kodėl sustojo jo širdis.
A. Guidera filme „Krikštatėvis III“ suvaidino apsaugininką, taip pat vardu Anthony.
Vėliau Anthony nusifilmavo 1995 metų mokslinės fantastikos filme „Species“ kartu su Natasha Henstridge, Forestu Whitakeriu ir Michelle Williams.
Jo vaidmuo vienoje romantinėje scenoje su Natasha pelnė jam MTV kino apdovanojimą už geriausią bučinį.
Kalifornijoje gimęs aktorius vėliau pasirodė ir tokiuose filmuose kaip „The Rock“ (1996 m.), „The Postman“ (1997 m.) ir „Armageddon“ (1998 m.).
Paskutinį kartą ekrane jis pasirodė 2005 metų filme „L.A. Dicks“, kuriame vaidino kartu su Deanu Alioto ir Sarah Wynter.