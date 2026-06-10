Muzikos pasaulyje – šiurpi tragedija: mirtinai subadytas vos 35-erių „Grammy“ laureatas

Metropoliteno policijos duomenimis, jis buvo vienas iš dviejų žmonių, penktadienį subadytų Vakarų Hamo rajone Londone. Sekmadienį paskelbtame pranešime policija patvirtino jo tapatybę ir paviešino šeimos kreipimąsi.
„Markas buvo mylimas sūnus, brolis, dėdė ir draugas. Jis į mūsų šeimą ir visų jį pažinojusių žmonių gyvenimus atnešė meilę, šviesą ir džiaugsmą. Visada branginsime jo gerumą, nuostabią sielą ir išskirtinį talentą“, – teigiama šeimos pareiškime.
35-erių T. Riley buvo dainų autorius, prisidėjęs prie tokių pasaulinio garso atlikėjų kaip Britney Spears, Dua Lipa, Iggy Azalea, Jason Derulo ir Tinie Tempah kūrinių.
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Jis taip pat dirbo prie dainos „Lights On“, įrašytos kartu su H.E.R., kuri buvo įtraukta į 2017 metais „Grammy“ apdovanotą atlikėjos albumą.
Velionio jaunesnysis brolis, muzikos prodiuseris Scribzas Riley, socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo jautriu atsisveikinimo įrašu ir nuotraukų galerija. Jis prisiminė paskutinį pokalbį su broliu apie ateitį, pozityvų požiūrį ir visus dar neįgyvendintus planus.
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S. Riley taip pat padėkojo visiems, kurie išreiškė užuojautą, ir pabrėžė, kad po brolio mirties sulaukta meilės ir palaikymo banga atspindi jo paliktą pėdsaką žmonių gyvenimuose.
„Jis turėjo vieną tyriausių širdžių, kokias man yra tekę pažinti. Jis nuoširdžiai mylėjo, dosniai dalijosi ir savo talentu, gerumu bei asmenybe palietė daugybės žmonių gyvenimus“, – rašė S. Riley.
Po įrašu užuojautą pareiškė ir nemažai žinomų žmonių, tarp jų – Stormzy bei Leigh-Anne Pinnock.