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Putinistas F. Kirkorovas tapo plastinių operacijų auka: naujasis veidas šokiravo ne vieną

2026 m. birželio 10 d. 10:17
Lrytas.lt
Vladimiro Putino valdžią remiantis dainininkas Filipas Kirkorovas (59 m.) ir toliau nesiliauja siekęs, jo manymu, „tobulos“ išvaizdos pasitelkdamas plastines operacijas.
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Tačiau vietoje tautiečių pagyrų jis sulaukia daugiausia pašaipų. Per pastaruosius viešus pasirodymus Rusijos gyventojai atkreipė dėmesį, kad atlikėjo nosies forma akivaizdžiai pasikeitė, o tai, jų manymu, rodo atliktą rinoplastiką.
Rusijos socialiniuose tinkluose ir naujienų grupėse publikuojami F. Kirkorovo nuotraukų palyginimo koliažai, kuriuose aiškiai matomi pokyčiai. Anksčiau dainininko nosis buvo gana stambi, o dabar jos nugarėlė atrodo siauresnė, o galiukas – pakeltas į viršų.
Kremliaus politiką palaikančio atlikėjo sprendimas dar kartą kreiptis į plastikos chirurgus tapo pajuokų objektu internete, ypač turint omenyje tai, kad anksčiau jis itin aštriai reaguodavo į bet kokius klausimus apie vadinamąsias „grožio operacijas“.

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Kartą dainininkas net grubiai atkirto žurnalistams, kurie domėjosi, ar jam buvo atliktas veido patempimas, o išvaizdos pokyčius aiškino esą sukėlusi „alergija ikrams“.
Socialinių tinklų vartotojai komentavo:
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„Tai tas atvejis, kai tokia maža nosis atrodo nevykusiai ir darko veidą.“
„Tapo riestanose pabaisa.“
„Juk buvo visai normali nosis – tiesi, be kuprelės. O dabar kažkoks pekinas.“
„Kam to reikėjo? Visiškai nesuprantu tokios „paršiuko nosytės“ vyro veide.“
Filipas Kirkorovas.<br> Socialinių tinklų nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
Filipas Kirkorovas.
 Socialinių tinklų nuotr.
„Panašus į mopsą.“
Nuolatinį F. Kirkorovo siekį keisti savo išvaizdą pakomentavo ir Rusijos psichologė. Jos teigimu, tokia tendencija gali būti susijusi su viešo žmogaus profesija – noru kuo ilgiau išsaugoti jaunatvišką išvaizdą. Tačiau kita galima priežastis yra senėjimo baimė.
Filipas KirkorovasveidasKenas
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