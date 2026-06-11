Sunkiai sergančiai Norvegijos princesei – pavojus: medikai atskleidė, kiek liko gyventi

Gydytojų teigimu, be šios operacijos jai gali būti likę gyventi vos apie metus.
Mette-Marit, kronprinco Haakono sutuoktinė, su sunkia plaučių liga kovoja nuo 2018-ųjų. Tuomet jai buvo diagnozuota plaučių fibrozė – lėtinė liga, sukelianti plaučių randėjimą ir mažinanti organizmo aprūpinimą deguonimi, rašo reuters.com.
Praėjusių metų gruodį Oslo universitetinėje ligoninėje medikai buvo perspėję, kad artėja laikas, kai transplantacija taps būtina. Tačiau tuo metu kronprincesė dar nebuvo įtraukta į potencialių laukiančiųjų sąrašą.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje profesorius Are Holmas atskleidė, kad pastaraisiais mėnesiais pacientės būklė patyrė „dramatišką pablogėjimą“.
„Tai labai sudėtinga ir daug jėgų reikalaujanti operacija. Pacientas turi būti pakankamai sunkios būklės, kad transplantacija būtų būtina, tačiau kartu pakankamai stiprus, kad galėtų ištverti pačią operaciją ir sudėtingą gydymo procesą“, – aiškino medikas.
Susiję straipsniai
Norvegijos karališkieji rūmai išplatintame pareiškime Mette-Marit būklę apibūdino kaip keliančią grėsmę gyvybei.
Dėl žmonos sveikatos kronprincas Haakonas šią savaitę netgi sutrumpino oficialų vizitą Japonijoje ir skubiai grįžo į Norvegiją. Į Oslą iš Australijos, kur studijuoja, sugrįžo ir poros dukra princesė Ingrid Alexandra.
Kasmet Norvegijoje atliekama maždaug 30–35 plaučių transplantacijos operacijos. Ligoninės atstovai pabrėžė, kad kronprincesė laukia donorinio organo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir visi kiti pacientai.
Pasak profesoriaus Holmo, sėkmingai transplantacijai būtina daugybė sutampančių veiksnių: donorinio organo dydis, kraujo grupė ir audinių suderinamumas.
„Svarbiausia – tinkamą organą parinkti tinkamam žmogui. Tam turi sutapti daugybė aplinkybių, kurios padidina sėkmės tikimybę“, – sakė jis.
Ligoninės duomenimis, iki 90 proc. pacientų Norvegijoje išgyvena pirmuosius metus po plaučių transplantacijos, o maždaug 55 proc. gyvena ir praėjus dešimtmečiui po operacijos.
Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahr Støre yra gyręs kronprincesę už atvirumą kalbant apie savo ligą ir pabrėžė, kad tai gali padėti kitiems žmonėms, susiduriantiems su panašiomis sveikatos problemomis.
Dėl sudėtingos situacijos karališkoji pora taip pat nusprendė atidėti rugpjūtį planuotą 25-ųjų vestuvių metinių minėjimą.
Mette-Marit ir Haakono meilės istorija Norvegijoje ilgą laiką buvo viena aptariamiausių. 1999 metais jie susipažino muzikos festivalyje.
Tuomet 25-erių Mette-Marit buvo netekėjusi vieniša mama ir nepriklausė aristokratų sluoksniui, todėl jų santykiai iš pradžių sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Vis dėlto laikui bėgant pora pelnė didžiosios dalies šalies gyventojų simpatijas ir tapo viena mylimiausių Norvegijos karališkosios šeimos porų.