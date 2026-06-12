Likus mėnesiui iki gimtadienio mirė vienas garsiausių Anglijos tapytojų D. Hockney

Viešųjų ryšių specialistė Erica Bolton išplatintame pranešime D. Hockney pavadino „viena svarbiausių šiuolaikinio meno asmenybių XX ir XXI amžiuose“ ir nurodė, kad menininkas ketvirtadienį ramiai mirė savo namuose Londone, likus mėnesiui iki 89-ojo gimtadienio.
D. Hockney buvo vienas įtakingiausių savo kartos menininkų, kūręs įvairiomis technikomis ir medijomis. Jis labiausiai išgarsėjo ryškių spalvų tapybos darbais, kuriuose vaizdavo Kalifornijos, Normandijos ir Jungtinės Karalystės kraštovaizdžius bei kasdienio gyvenimo scenas.
Vaikystėje augdamas niūrioje Šiaurės Anglijoje, D. Hockney susižavėjo ryškiais šešėliais, matytais komikų dueto Laurelio ir Hardy filmuose.
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„Ryškūs šešėliai reiškė daug saulės. Todėl pagalvojau, kad ten, kur tai vyksta, visada šviečia saulė“, – 2009 metais BBC pasakojo menininkas.
Praėjus maždaug dviem dešimtmečiams, jis persikėlė į Los Andželą, siekdamas gyventi ir kurti jį žavėjusioje Kalifornijos šviesoje. Būtent šis laikotarpis tapo vienu svarbiausių jo kūryboje.
Ankstyvaisiais karjeros metais D. Hockney buvo žinomas ne tik dėl savo paveikslų, bet ir dėl išskirtinio įvaizdžio – storų akinių rėmelių, šviesintų plaukų ir ryškių drabužių.
Jis tapo vienu iš vadinamojo „Swinging Sixties“ laikotarpio Britanijos kultūros simbolių.
Studijuodamas meną Bradforde, mieste, kuriame gimė buhalterio ir pamaldžios metodistės šeimoje, D. Hockney maištavo prieš nusistovėjusias normas. Tuo metu, kai homoseksualumas Jungtinėje Karalystėje dar buvo baudžiamas laisvės atėmimu, jis savo abstraktiems darbams suteikdavo provokuojančius pavadinimus, tokius kaip „Going to be a Queen for Tonight“ ar „Doll Boy“.