„Likimo ironija, arba Po pirties“ žvaigždei – skaudūs išbandymai

Birželio 5-ąją 85-ąjį gimtadienį atšventusi viena ryškiausių Lenkijos kino žvaigždžių jau daugelį metų vengia viešumos, nebedalyvauja premjerose ir renkasi ramų gyvenimą toliau nuo kamerų.
Kadaise gimtinėje su prancūzų kino legenda Brigitte Bardot lyginta aktorė dabar gyvena netoli Viškuvo, kur mėgaujasi paprasta kasdienybe ir laiku su artimaisiais.
Vis dėlto pastarieji metai aktorei nebuvo lengvi. 2020-aisiais paaiškėjo, kad jai diagnozuotas liežuvio vėžys. Nors buvo atliktas gydymas, apie sveikatą viešai ji kalbėjo nenoriai.
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„Na ir kas? Apie ligą nekalbėsiu. Geriau tegul gerbėjai man palinki sveikatos! Gydytojai sako, kad viskas bus gerai. Tik reikia laiko“, – yra sakiusi ji.
Dar vienas nemalonus išbandymas laukė šių metų pradžioje – žiniasklaidoje netikėtai pasklido klaidinga žinia apie jos mirtį. Vėliau paaiškėjo, kad aktorė buvo supainiota su kita Lenkijos kino atstove Barbara Rylska.
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Į gandus sureagavusi pati B. Brylska juos paneigė.
„Viskas tvarkoje. Gandai apie mano mirtį išplito, nes kai kurie žurnalistai mane supainiojo su kita aktore. Aš – Brylska, o ji – Rylska. Ji buvo už mane šiek tiek vyresnė“, – aiškino aktorė.
Pastaraisiais metais ji viešai išsakė ir savo griežtą poziciją Rusijos atžvilgiu.
Prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje aktorė pareiškė neplanuojanti vykti į Rusiją ir nevengė kritikos Kremliaus režimui.