Tailando karališkojoje šeimoje – širdį verianti netektis: mirė 47-erių princesė

Princesė neteko sąmonės 2022 m. gruodį vedžiodama ir treniruodama savo šunis. Gydytojai nustatė, kad tai įvyko dėl sunkaus širdies ritmo sutrikimo, kurį sukėlė širdies raumens mikoplazminė infekcija.
Jos mirtis yra didelė netektis Tailando karališkajai šeimai – Bajrakitiyabha buvo laikoma viena labiausiai išsilavinusių ir visuomenėje matomiausių monarchijos narių.
Taip pat manyta, kad ji galėjo atlikti svarbų vaidmenį kol kas neaiškioje sosto paveldėjimo ateityje.
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Princesė buvo vyriausiasis iš septynių karaliaus Maha Vajiralongkorn vaikų.
Paskelbtame oficialiame pranešime karališkieji rūmai nurodė, kad medicinos specialistai princesei suteikė pačią intensyviausią ir pažangiausią įmanomą priežiūrą, tačiau jos sveikatos būklė nuolat blogėjo.
Pranešama, kad ji mirė birželio 11-ąją 19.48 val. vietos laiku Chulalongkorn Hospital ligoninėje.
Bajrakitiyabha buvo teisininkė. Ji įgijo du magistrantūros laipsnius „Cornell University“ universitete Jungtinėse Amerikos Valstijose.