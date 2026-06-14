Fetišo sesija virto tragedija: po kliento mirties – kalėjimas „OnlyFans“ manekenei

Iš pradžių 32 metų turinio kūrėjai buvo pareikšti kaltinimai žmogžudyste, tačiau vėliau, pasiekus susitarimą su prokurorais, ji prisipažino kalta dėl netyčinio nužudymo.
Bylos duomenimis, 2023 metais vykęs susitikimas turėjo tapti dar viena filmuojama sesija jos mokantiems prenumeratoriams. Tačiau situacija baigėsi tragiškai – sesijos metu mirė 56 metų klientas Michaelas Dale’as.
Tyrimo metu nustatyta, kad vyras buvo apvyniotas plastikine plėvele, o jo galva papildomai užklijuota lipnia juosta. Prokurorų teigimu, net ir vyrui neberodant gyvybės ženklų moteris kurį laiką nenutraukė filmavimo.
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Kaip nurodoma teismo dokumentuose, pagalbos tarnybos buvo iškviestos tik tada, kai vyras pradėjo mėlynuoti. Atvykus pareigūnams buvo mėginta atlikti gaivinimą, tačiau vyro gyvybės išgelbėti nepavyko.
Tyrimo medžiagoje teigiama, kad M. Rylaarsdam ir M. Dale’as susipažino per interneto platformą, kurioje siūlomos eskorto ir pramoginės paslaugos. Tyrėjų vertinimu, per kelias savaites vyras moteriai sumokėjo daugiau nei 11 tūkst. JAV dolerių už bendravimą ir įvairius BDSM scenarijus.
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Lemtingą dieną vyras esą pats paprašė būti apvyniotas plastikine plėvele „kaip mumija“, o sesija buvo filmuojama turinio kūrėjos paskyrai.
San Diego prokuratūra nurodė, kad priimant sprendimą dėl susitarimo buvo įvertinti visi byloje surinkti duomenys ir atsižvelgta į aukos artimųjų poziciją.
Anot prokuratūros, aukos šeima su galutiniu bylos sprendimu sutiko.