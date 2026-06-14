Paaiškėjo, kas vyko milijoną kainavusiose Dua Lipos vestuvėse Italijoje: neapsieta be incidentų

30-metė atlikėja ir 36-erių serialo „Masters of the Air“ bei filmų serijos „Fantastic Beasts“ žvaigždė pirmiausia susituokė per uždarą civilinę ceremoniją Londone. Joje dalyvavo tik artimiausi šeimos nariai ir draugai, o pati šventė buvo laikoma paslaptyje iki tol, kol jau buvo pasibaigusi.
Tačiau tikrasis vestuvių šurmulys persikėlė į Italiją.
Birželio 5–7 dienomis jaunavedžiai Sicilijoje surengė trijų dienų vestuvių fiestą, į kurią atvyko būrys pasaulinio lygio garsenybių – Charli XCX, Markas Ronsonas, Tove Lo bei mados legenda Donatella Versace. Skelbiama, kad ypatingą pasirodymą surengė ir Eltonas Johnas – Dua Lipos bičiulis bei dainos „Cold Heart“ bendraautoris.
Palermo – tikra meilės fiesta: vaizdai iš Dua Lipos ir C. Turner vestuvių šventės
Palermo turizmo departamento atstovas Antonio Rini neslėpė džiaugsmo dėl tokio renginio mieste.
„Mums didelė garbė priimti Dua Lipos vestuves. Tokie renginiai miestui suteikia tarptautinio matomumo“, – teigė jis.
Susiję straipsniai
Po šventės pasirodžiusiose nuotraukose matyti, kad pora linksminosi iki pat ryto – vakarėlis baigėsi tik apie 6 valandą. Skelbiama, jog visa šventė galėjo kainuoti apie 1,5 mln. svarų sterlingų.
Dua Lipa pasirūpino, kad vestuvėse atsispindėtų ir jos šaknys – pokylyje skambėjo albaniška muzika, o svečius linksmino vietos albanų šokėjai. Pasak šaltinių, toks gestas itin pradžiugino atlikėjos tėvus.
Kodėl Palermas?
Teigiama, kad Palermas porai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Būtent čia jie prieš metus buvo išvykę romantiškų atostogų netrukus po sužadėtuvių.
Socialiniuose tinkluose tuomet pasidalytos nuotraukos sulaukė didelio gerbėjų dėmesio – pora atrodė itin laiminga, todėl nusprendė į šią vietą sugrįžti jau kaip jaunavedžiai.
Dvi suknelės vienai nakčiai
Kaip ir dera tikrai žvaigždei, Dua Lipa vestuvių dieną vilkėjo ne vieną, o dvi sukneles.
Užsienio žiniasklaidoje rašoma, kad abu įvaizdžius kūrė Donatella Versace.
Abi suknelės buvo baltos, ilgos ir spindinčios. Pirmoji – klasikinė, su ilgu šleifu, o antroji – patogesnė vakarėliui ir šokiams.
Vakaro programa buvo suskirstyta į tris dalis: ceremoniją vidiniame kieme, vakarienę ir didžėjų pasirodymus po atviru dangumi.
Omarai ir sicilietiški desertai
Prabangioje vakarienėje svečiams buvo patiekta kataloniškos omarų salotos, tunas bei makaronai su omaru.
Desertui pasirinktas simbolinis Sicilijos akcentas – tradiciniai „Cannoli“ pyragėliai su rikotos kremu.
Griežta apsauga ir dronų incidentas
Dėl didžiulio susidomėjimo vestuvėse buvo imtasi išskirtinių saugumo priemonių.
Aplink vilą, išgarsėjusią seriale „White Lotus“, buvo įrengtos metalinės užtvaros, o virš teritorijos paskelbta draudžiama dronų zona.
Vis dėlto šaltiniai teigia, kad apsaugos darbuotojams teko neutralizuoti dviejų virš renginio pasirodžiusių dronų signalą. Nors situacija buvo greitai suvaldyta, incidentas garsenybėms pasėjo nerimą.
Eltono Johno staigmena
Vienu jautriausių vakaro momentų tapo Eltono Johno pasirodymas.
Muzikantas prie pianino atliko dainą „Your Song“. Tiesa, anot šaltinių, dėl pastaruoju metu kamuojančių regėjimo problemų jam prireikė pagalbos.
„Jį vedė žmonės iš abiejų pusių, nes jis sunkiai matė, tačiau grojo puikiai“, – pasakojo šaltinis.
Skelbiama, kad vien šventės vietos nuoma kainavo apie 86 tūkst. svarų, o jaunavedžiai apsistojo XIX amžiaus viešbutyje „Palazzo Villa Igiea“, kur viena naktis kainuoja apie 6 tūkst. svarų.