Dėl sveikatos problemų paskutinę minutę atšauktas scenos legendos koncertas

Atlikėjas turėjo pasirodyti Chula Vista „North Island Credit Union Amphitheatre“ arenoje Kalifornijoje, tačiau koncertas buvo atšauktas dar tuo metu, kai gerbėjai jau rikiavosi prie įėjimo.
Jo komanda socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė, kad R. Stewartas labai apgailestaudamas turi atšaukti vakaro pasirodymą, rašo Dailymail.com
Pranešime rašoma, jog atlikėjas atvyko į renginio vietą ir dėjo visas pastangas, kad galėtų pasirodyti, tačiau diagnozavus ūmią viršutinių kvėpavimo takų infekciją, sukėlusią laringitą, jis negali lipti į sceną.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
Vėliau pats atlikėjas pasidalijo nuotrauka iš tuščios scenos ir atsiprašė gerbėjų. Jis rašė, kad jaučiasi geriau, tačiau jo balsas vis dar neatsistatė.
„Esu labai nusivylęs ir nuoširdžiai atsiprašau dėl nepatogumų“, – teigė jis, pridurdamas, kad darė viską, kad koncertas įvyktų, ir stengsis jį perkelti į kitą datą.
Susiję straipsniai
Gerbėjai socialiniuose tinkluose ir „Reddit“ platformoje dalijosi nusivylimu dėl atšaukimo paskutinę minutę. Kai kurie rašė, kad jau buvo prie įėjimo, o kiti – kad net buvo patekę į vidų prieš paskelbiant apie atšaukimą.
„Atvažiavome ir mums pasakė, kad koncertas atšauktas prieš 5 minutes“, – dalijosi vienas lankytojas.
Ši situacija dar labiau nuliūdino gerbėjus, nes R. Stewartas yra užsiminęs apie galimą sceninės karjeros pabaigą. Šiuo metu vykdo atsisveikinimo turą ir yra užsiminęs, kad tai gali būti paskutinės jo gastrolės.
Interviu metu jis yra sakęs, kad šiemet suplanuota apie 40 koncertų ir kad kitais metais planuojamas pasirodymų ciklas Jungtinėje Karalystėje, po kurio jis svarsto pasitraukti iš aktyvios koncertinės veiklos.
Rodas StewartasKoncertasSveikata
Rodyti daugiau žymių