Norvegijoje – skandalas: kronprincesės sūnus dėl dviejų išžaginimų siunčiamas į kalėjimą

Kaip skelbė CNN, karališkosios šeimos narys buvo išteisintas dėl dar dviejų išžaginimo kaltinimų.
Jis nepripažino kaltės dėl sunkiausių jam pateiktų kaltinimų, įskaitant išžaginimą, tačiau pripažino kai kuriuos mažesnio sunkumo pažeidimus. Nuosprendį jis gali apskųsti.
Prokurorai buvo paprašę M. B. Høiby skirti septynerių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
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Septynias savaites trukęs teismo procesas sulaukė didelio dėmesio visoje Skandinavijoje.
Jo metu buvo nagrinėjama M. B. Høiby priklausomybė nuo narkotikų, jo paties filmuoti seksualinių santykių vaizdo įrašai bei daugiau nei 800 elektroninių žinučių, pateiktų kaip įrodymai.
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Teismo teigimu, vienas iš tariamų išžaginimų įvyko sosto įpėdinio šeimos namų rūsyje.