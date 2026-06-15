Paaiškėjo, kas šiais metais laimėjo „Mis Europa“ grožio konkursą

Po pergalės ji pasidalijo emocijomis savo „Instagram“ paskyroje.
36-erių dalyvė paviešino vaizdo įrašus iš ceremonijos, kurioje ji vilkėjo tradicinį kostiumą, rankose laikydama Ukrainos vėliavą.
Kitose jos paviešintose nuotraukose matyti, kaip ji vilki raudoną prigludusią suknelę, o ant jos galvos dedama karūna.
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K. Luhynia neslėpė emocijų ir tikino, kad šis laimėjimas yra didžiulis pasiekimas ne tik jai, bet ir visai šaliai.
„Draugai, ką galiu pasakyti...
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Didžiuojuosi galėdama pranešti, kad tapau 2026 m. „Mis Europa“ grožio konkurso laimėtoja.
KARŪNA ATVYKSTA Į UKRAINĄ!
Mergina be ryšių ar privilegijų, kuri tiesiog tikėjo savo svajonėmis, dabar stovi tarptautinėje scenoje su „Mis Europa“ karūna.
Šis konkursas buvo ne tik apie grožį, bet ir apie moters istoriją, jos kelionę, vertybes, stiprybę ir balsą.
Ši karūna yra apie Ukrainos moterų stiprybę, apie iššūkių įveikimą, tikėjimą savimi, kai niekas kitas netiki, apie drąsą svajoti ir imtis veiksmų.
Man didelė garbė atstovauti Ukrainai ir parsivežti šį titulą namo“, – rašė K. Luhynia.