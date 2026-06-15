Paviešinti ašarų nesutramdančios J. Lopez kadrai: paaiškėjo, kas nutiko

Nuotraukose, kurias paviešino „Page Six“, matyti, kaip dainininkė braukia ašaras. Į šventę ji atvyko vilkėdama gėlėtą suknelę, pilką megztinį ir kūno spalvos aukštakulnius.
Kituose kadruose užfiksuota, kaip Lopez apkabina 18-metį Maxą, kuris ypatingą dieną pasirinko laisvesnį įvaizdį – margus marškinėlius, šviesias kelnes ir ryškiai oranžinius sportinius batelius.
Šventėje taip pat dalyvavo J. Lopez tėvai Guadalupe Rodríguez ir Davidas Lopezas, ilgametis vadybininkas Benny Medina bei Maxo dvynys Oskaras.
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J. Lopez ir Oskaras buvo nufotografuoti vaikštantys kartu. Jaunuolis vilkėjo raudonus polo marškinėlius, mėlynas kelnes ir raudonus kaubojiškus batus.
Dvyniai gimė J. Lopez santuokoje su dainininku Marcu Anthony. Pora buvo susituokusi dešimtmetį, tačiau 2014 m. išsiskyrė. Pats Anthony ceremonijoje nepasirodė.
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Praėjusį mėnesį jis taip pat nedalyvavo ir Oskaro mokyklos baigimo šventėje, kurioje J. Lopez dalyvavo kartu su savo mama, Maxu bei Samueliu Afflecku – buvusio vyro Beno Afflecko sūnumi.
Po Oskaro išleistuvių paaiškėjo, kad lytiškai neutralią tapatybę pasirinkęs J. Lopez vaikas, gimęs Emme vardu, šiuo metu prisistato Oskaru.
Kadangi šiemet mokyklą baigė abu jos vaikai, J. Lopez neseniai prisipažino jau du mėnesius gyvenanti itin jautriomis emocijomis.
„Verkiu jau du mėnesius“, – sakė ji laidoje „Jimmy Kimmel Live!“, kalbėdama apie artėjančias vaikų studijas.
Aktorė ir dainininkė teigė, kad svarbiausia jai dabar – matyti, jog dvyniai yra laimingi ir drąsiai renkasi savo kelią.
„Noriu, kad jie būtų laimingi, eitų ten, kur nori eiti, ir darytų tai, ką iš tiesų nori daryti“, – kalbėjo J. Lopez.
Daininink4 taip pat atskleidė, kad jos vaikai nesiekia sukti garsios mamos keliu ir nori kurti savąją istoriją.
„Jie nenori būti tokie kaip aš. Jie nori eiti savu keliu. Tačiau matau, kad perima geriausias mano savybes ir vertybes“, – sakė ji.
Jennifer Lopezašarosmokyklos baigimas
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