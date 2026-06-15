Po daugiau nei 30 metų skiriasi legendinė muzikos grupė: gerbėjai sugniuždyti

1997 m. su hitu „Barbie Girl“ išgarsėjusi grupė apie pokyčius pranešė socialiniuose tinkluose.
„Po daugybės neįtikėtinų metų nusprendėme užversti AQUA, kaip koncertuojančios grupės, skyrių.
AQUA buvo milžiniška mūsų gyvenimo dalis, ir kartu turėjome galimybę patirti daugiau, nei kada nors drįsome svajoti.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Nesuskaičiuojamą kiekį kartų apkeliavome pasaulį, sutikome tiek daug nuostabių žmonių, dainavome kartu su milijonais jūsų ir sukūrėme prisiminimus, kuriuos nešiosimės su savimi amžinai.
Kai tiek ilgai būni kartu, išmoksti suprasti, kada metas apsaugoti tai, ką sukūrėte drauge.
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Mums atrodo, kad dabar yra tinkamas metas atsisveikinti, kol prisiminimai dar ryškūs, o meilė muzikai, istorijai ir vienas kitam išlieka nepakitusi.
Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie buvo šios kelionės dalimi pastaruosius 30 metų. Ačiū už meilę, energiją, palaikymą ir visas akimirkas, kuriomis dalijomės kartu.
Nuo šiol – tik meilė ir dėkingumas“, – „Instagram“ rašė jie.
Šokiruojanti naujiena pasirodė likus vos dešimčiai mėnesių iki jų debiutinio albumo „Aquarium“ 30-mečio.
Šiame albume buvo ir tokie hitai kaip „Barbie Girl“, „Doctor Jones“ bei „Turn Back Time“.
Pastarąjį dešimtmetį grupę sudarė René Dif, Sørenas Rastedas ir Lene Nystrøm, po to kai 2016 m. Clausas Norreenas pasitraukė siekdamas kitų muzikinių projektų.
Gerbėjai neslėpė liūdesio dėl garsios grupės išsiskyrimo.
„Esu Sugniuždytas… bet kartu labai dėkingas, kad kelis kartus mačiau jūsų nuostabų gyvą pasirodymą… jūsų neįtikėtina kūryba gyvuos amžinai“, – rašė vienas internautas.
„Labai liūdna ir netikėta žinia gerbėjams“, – pridūrė kitas.
„Eros pabaiga! Turiu tiek daug gražių prisiminimų per daugelį metų ir esu labai dėkingas, kad galėjau jus pamatyti kelis kartus.
Jūsų koncertai yra neįtikėtini, o jūsų muzika visada išliks branginama“, – rašė dar vienas.
Grupė „Aqua“ susikūrė 1995 m. ir visame pasaulyje pardavė daugiau nei 33 mln. albumų bei singlų.
Aquagrupėišsiskyrimas
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