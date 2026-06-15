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Po sunkios kovos su liga mirė „Disney“ žvaigždė

2026 m. birželio 15 d. 15:30
Lrytas.lt
Mirė garsi šokėja, aktorė, laidų vedėja Margaret Kerry, geriausiai žinoma dėl savo indėlio „Walt Disney Pictures“ filme „Piteris Penas“.
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Kaip skelbė „The Sun“, moteris mirė būdama 97-erių po sunkios kovos su plaučių vėžiu.
Pasak Margaret šeimos narių, ji pasaulį paliko birželio 11 d., apsupta artimųjų.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie Margaret Kerry (Boeke), mūsų mylimosios „Auksarankės“, mirtį“, – rašė artimieji.

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M. Kerry tapo neatsiejama „Disney“ istorijos dalimi – jos judesiai buvo panaudoti kuriant „Auksarankės“ personažą filme „Piteris Penas“.
Vos 157 cm ūgio aktorė mėnesių mėnesius dirbo didžiulėje „Disney“ filmavimo aikštelėje: vilkėdama maudymosi kostiumėlį ji vaidino scenas animatoriams, įsivaizduodama bendravimą su personažais, kurių iš tikrųjų nebuvo.
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Prisiminusi neįprastą atranką, 2003 m. ji sakė: „Jie ieškojo jaunos merginos, kuri gerai jaustųsi atlikdama šokio judesius.“
Sukūrusi ir atlikusi pantomimos numerį pagal muziką, ji gavo vaidmenį ir tapo vieno atpažįstamiausių „Disney“ personažų įkvėpėja.
Dar jaunystėje Margaret pradėjo filmuotis kine. Ji pasirodė filmuose „Vasarvidžio nakties sapnas“, „Tomo Sojerio nuotykiai“ ir kituose.
Vėliau moteris sėkmingai dirbo įgarsinimo srityje ir prisidėjo prie ne vieno animacinio filmo kūrimo.
netektismirėDisney
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