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Portugalijoje susituokė dainininkė Perrie Edwards ir futbolininkas Alexas Oxlade'as-Chamberlainas

2026 m. birželio 15 d. 15:24
Lrytas.lt
Dainininkė Perrie Edwards ir futbolininkas Alexas Oxlade'as-Chamberlainas savaitgalį sumainė aukso žiedus Portugalijoje. Po vestuvių paviešintoje nuotraukoje jaunavedžiai atrodo itin laimingi – pora įamžinta akimirkomis po ištartų lemtingų „taip“.
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Vestuvės vyko Algarvės regione, vaizdingoje Quinta do Lago vietovėje esančioje nedidelėje katalikų bažnyčioje. Pora susituokė praėjus ketveriems metams po sužadėtuvių.
Po ceremonijos grupės „Little Mix“ narė Perrie Edwards ir Glazgo „Celtic“ klubo futbolininkas Alexas Oxlade'as-Chamberlainas, kuriems abiem yra po 32 metus, susikibę už rankų pozavo fotografams prie įspūdingos bažnyčios. Nuotaka rankose laikė baltų kalijų puokštę, kuria mojavo svečiams šiems sveikinant jaunavedžius.
Jaunikis pasirinko klasikinį juodą smokingą, o pora pozavo prie savo vestuvinio automobilio – balto retro stiliaus „Mercedes-Benz“ kabrioleto.

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Žinoma pora nusprendė surengti jaukią ir nedidelę šventę. Vestuvių ceremonijoje dalyvavo apie 70 svečių, o vėliau artimiausi šeimos nariai ir draugai buvo pakviesti į netoliese esantį restoraną „Parrilla Natural“, laikomą viena gražiausių vietų Algarvėje.
Šventė įvyko praėjus vos penkiems mėnesiams po to, kai Perrie susilaukė antrojo vaiko – dukros Alanis Valentine. Pora taip pat augina sūnų Axelį.
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Perrie Edwards ir Alexas Oxlade'as-Chamberlainas kartu yra nuo 2017 metų. Pora susižadėjo 2022-aisiais.
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