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Karališkame renginyje Catherine Middleton įvaizdis sukėlė klausimų: paaiškėjo, kas nutiko

2026 m. birželio 16 d. 20:14
Lrytas.lt
Praėjus vos dviem dienoms po iškilmingos karaliaus gimtadienio šventės šventės, Jungtinės Karalystės karališkoji šeima vėl susirinko svarbiai tradicijai.
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Pirmadienį Vindzoro pilyje vyko kasmetinė Keliaraiščio ordino (angl. „Order of the Garter“) ceremonija – vienas seniausių ir prestižiškiausių Jungtinės Karalystės monarchijos renginių.
Ceremonijoje dalyvavo karalius Karolis III, princas Williamas, karalienė Camilla ir kiti ordino nariai. Visi jie vilkėjo tradicinius mėlyno aksomo apsiaustus ir dėvėjo išskirtines skrybėles, papuoštas stručio plunksnomis. Ši tradicija siekia dar 1348 metus.
Kaip skelbia karališkosios šeimos interneto svetainė, Keliaraiščio ordiną įkūrė karalius Edvardas III, įkvėptas legendų apie karalių Artūrą ir Apvaliojo stalo riterius. Jis nusprendė suburti savo garbingų riterių ratą, kuris ilgainiui tapo aukščiausiu šalies riterystės ordinu.

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Nors Velso princesė Catherine ir Edinburgo kunigaikštienė Sophie nėra šio ordino narės, jos tradiciškai dalyvavo renginyje palaikydamos savo sutuoktinius. Karališkosios šeimos moterys buvo pastebėtos besišnekučiuojančios ir šiltai sveikinančios eisenoje dalyvaujančius šeimos narius.
Anksčiau narystė Keliaraiščio ordine buvo skiriama tik aristokratams, tačiau šiandien į jį priimami įvairių sričių žmonės, nusipelnę visuomenei ir valstybei. Ordino narius asmeniškai parenka monarchas, įvertindamas jų tarnystę visuomenei.
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Šiuo metu ordino narių gretose yra karalienė Camilla, princas Williamas, princesė Anne, princas Edwardas, princesė Alexandra, Kento kunigaikštis, Glosterio kunigaikštis ir Glosterio kunigaikštienė bei kiti monarcho paskirti riteriai ir damos.
Kasmetinės ceremonijos metu naujiems ordino nariams Vindzoro pilies Sosto salėje įteikiami ordino ženklai. Po oficialios dalies vyksta monarcho rengiamas pietų priėmimas, o vėliau nariai procesijos metu keliauja į Šv. Jurgio koplyčią, kur surengiamos iškilmingos apeigos.
Šių metų ceremonija vyko be princo Andrew, kuris 2025 m. pabaigoje neteko karališkųjų titulų ir su jais susijusių privilegijų. Tokį sprendimą priėmė karalius Karolis III po atsinaujinusio dėmesio princo ryšiams su Jeffrey Epsteinu.
Carole MiddletonJungtinės Karalystės princas WilliamasJungtinė Karalystė
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