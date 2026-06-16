Kourtney Kardashian sukūrė seksualią reklamą su Julia Fox: atskleidė intymias paslaptis

46-erių realybės šou žvaigždė pasirinko drąsų ir žaismingą reklamos formatą. Joje 35-erių Julia Fox vaizduojama prabangioje aplinkoje – gulinti burbulinėje vonioje, su 6-ojo dešimtmečio stiliaus šukuosena. Vaizdo įrašą galite pamatyti čia.
Prie jos prieina liokajus su sidabriniu padėklu, ant kurio – produktas ir užrašas: „Atverk malonumui“.
Vėliau J. Fox paskambina K. Kardashian, kuri vaizduojama vilkinti rožinį, Marilyn Monroe įkvėptą apatinį trikotažą.
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„Kas čia per siunta?“ – klausia nustebusi J. Fox. K. Kardashian paaiškina, kad tai naujas „Lemme Play“ produktas – intymumą skatinantys guminukai, padedantys gerinti kraujotaką.
J. Fox į tai skeptiškai reaguoja, primindama, kad jau trejus metus laikosi celibato. Tačiau K. Kardashian pabrėžia, kad produktas skirtas ne romantikai, o fizinei savijautai gerinti.
Reklamoje taip pat išvardijami galimi „šalutiniai poveikiai“: sustiprėję pojūčiai, atgimęs libido ir priminimas, kad svarbiausia – pats žmogus. Klipas baigiasi žaisminga K. Kardashian fraze: „Vartok atsakingai. Arba ne.“
Galiausiai J. Fox nusprendžia išbandyti produktą, o scena baigiasi subtilia užuomina į jo poveikį.
Socialiniuose tinkluose Kardashian pristatė produktą kaip skirtą moterų gerovei ir savijautai gerinti.
„Tyrimai rodo, kad beveik pusė moterų patiria sunkumų pasiekti orgazmą su partneriu, o daugelis jo nėra patyrusios apskritai. Jūsų malonumas yra svarbus – metas tai pripažinti“, – rašė ji.
Naujasis produktas „Lemme Play“ prekyboje pasirodys gegužės 13 dieną.