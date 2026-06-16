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Kourtney Kardashian sukūrė seksualią reklamą su Julia Fox: atskleidė intymias paslaptis

2026 m. birželio 16 d. 10:02
Lrytas.lt
Kourtney Kardashian pristatė naują provokuojančią reklaminę kampaniją, kurioje nusifilmavo modelis ir aktorė Julia Fox, kuri - buvusi reperio Kanye Westo partnerė. Vaizdo klipas, pasirodęs penktadienį, reklamuoja naujausią K. Kardashian prekės ženklo „Lemme“ produktą, skirtą intymumo stiprinimui.
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46-erių realybės šou žvaigždė pasirinko drąsų ir žaismingą reklamos formatą. Joje 35-erių Julia Fox vaizduojama prabangioje aplinkoje – gulinti burbulinėje vonioje, su 6-ojo dešimtmečio stiliaus šukuosena. Vaizdo įrašą galite pamatyti čia.
Prie jos prieina liokajus su sidabriniu padėklu, ant kurio – produktas ir užrašas: „Atverk malonumui“.
Vėliau J. Fox paskambina K. Kardashian, kuri vaizduojama vilkinti rožinį, Marilyn Monroe įkvėptą apatinį trikotažą.
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„Kas čia per siunta?“ – klausia nustebusi J. Fox. K. Kardashian paaiškina, kad tai naujas „Lemme Play“ produktas – intymumą skatinantys guminukai, padedantys gerinti kraujotaką.
J. Fox į tai skeptiškai reaguoja, primindama, kad jau trejus metus laikosi celibato. Tačiau K. Kardashian pabrėžia, kad produktas skirtas ne romantikai, o fizinei savijautai gerinti.
Reklamoje taip pat išvardijami galimi „šalutiniai poveikiai“: sustiprėję pojūčiai, atgimęs libido ir priminimas, kad svarbiausia – pats žmogus. Klipas baigiasi žaisminga K. Kardashian fraze: „Vartok atsakingai. Arba ne.“
Galiausiai J. Fox nusprendžia išbandyti produktą, o scena baigiasi subtilia užuomina į jo poveikį.
 Julia Fox.<br> Vaizdo įrašo stopkadras. Daugiau nuotraukų (3)
 Julia Fox.
 Vaizdo įrašo stopkadras.
Socialiniuose tinkluose Kardashian pristatė produktą kaip skirtą moterų gerovei ir savijautai gerinti.
„Tyrimai rodo, kad beveik pusė moterų patiria sunkumų pasiekti orgazmą su partneriu, o daugelis jo nėra patyrusios apskritai. Jūsų malonumas yra svarbus – metas tai pripažinti“, – rašė ji.
Naujasis produktas „Lemme Play“ prekyboje pasirodys gegužės 13 dieną.
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