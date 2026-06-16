ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paaiškėjo, kokią mokyklą lankys princas George‘as: per metus teks atseikėti tūkstančius

2026 m. birželio 16 d. 17:44
12-mets britų princas George‘as nuo rugsėjo mokysis elitiniame Itono koledže Vindzore. Tai, anot britų žiniasklaidos, pranešė Kensingtono rūmai. Šiuo metu George‘as kartu su seserimi princese Charlotte (11) ir broliu Louisu (8) dar lanko Lambruko mokyklą į vakarus nuo Londono.
Daugiau nuotraukų (1)
Netoli Vindzoro pilies esančiame Itono koledže mokėsi ir princas Williamas su savo broliu Harry. Be to, mokykla yra tik už kelių minučių kelio nuo šeimos rezidencijos „Forest Lodge“.
Anot pranešimų, Catherine Middleton ir Williamui nebuvo lengva apsispręsti, jie aplankė keletą mokyklų. Šeimai labai svarbu, kad vaikai turėtų kiek įmanoma normalią vaikystę.
Tarp koledžo absolventų yra ne viena garsi pavardė. Čia, pavyzdžiui, mokėsi keli šalies premjerai, įskaitant Davidą Cameroną ir Borisą Johnsoną. Taip pat absolventų sąraše yra aktorių, pavyzdžiui „Oskaro“ laureatas Eddie‘is Redmayne‘as.
Susiję straipsniai
Pasakė, kokia mama yra Catherine Middleton: ašaros, vertybės ir sunkūs pokalbiai su vaikais

Pasakė, kokia mama yra Catherine Middleton: ašaros, vertybės ir sunkūs pokalbiai su vaikais

Catherine Middleton paviešino dar nematytus kadrus: prisiminė prabėgusius metus

Catherine Middleton paviešino dar nematytus kadrus: prisiminė prabėgusius metus

Princo Williamo ir Catherine Middleton šeimoje – nesutarimai: paaiškėjo, kas nutiko

Princo Williamo ir Catherine Middleton šeimoje – nesutarimai: paaiškėjo, kas nutiko

Elitinis išsilavinimas, remiantis mokyklos interneto svetaine, čia atsieina 63,3 tūkst. svarų (apie 72,2 tūkst. eurų) per mokslo metus.
Princas George‘as yra antrasis sosto įpėdinių eilėje po savo tėvo princo Williamo.
princas George'as Alexanderis Louisasprincesė Charlotte Elizabeth DianaMokykla

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.