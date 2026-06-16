Paaiškėjo, kokią mokyklą lankys princas George‘as: per metus teks atseikėti tūkstančius

Netoli Vindzoro pilies esančiame Itono koledže mokėsi ir princas Williamas su savo broliu Harry. Be to, mokykla yra tik už kelių minučių kelio nuo šeimos rezidencijos „Forest Lodge“.
Anot pranešimų, Catherine Middleton ir Williamui nebuvo lengva apsispręsti, jie aplankė keletą mokyklų. Šeimai labai svarbu, kad vaikai turėtų kiek įmanoma normalią vaikystę.
Tarp koledžo absolventų yra ne viena garsi pavardė. Čia, pavyzdžiui, mokėsi keli šalies premjerai, įskaitant Davidą Cameroną ir Borisą Johnsoną. Taip pat absolventų sąraše yra aktorių, pavyzdžiui „Oskaro“ laureatas Eddie‘is Redmayne‘as.
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Elitinis išsilavinimas, remiantis mokyklos interneto svetaine, čia atsieina 63,3 tūkst. svarų (apie 72,2 tūkst. eurų) per mokslo metus.
Princas George‘as yra antrasis sosto įpėdinių eilėje po savo tėvo princo Williamo.