Po dirbtinai sukeltos komos – naujausia žinia apie Bonnie Tyler būklę

Kaip skelbė „The Mirror“, B. Tyler jau atsibudo iš komos, tačiau jos būklė vis dar išlieka sunki.
Detalesne informacija apie dainininkės sveikatą pasidalijo jos atstovas.
„Bonnie šeima ir komanda norėtų visus informuoti apie jos sveikimo eigą.
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Bonnie jau nebėra komoje, tačiau vis dar yra labai sunkios būklės ir gydoma intensyviosios terapijos skyriuje Portugalijos ligoninėje. Nors jos būklė gerėja, sveikimas vyksta lėtai.
Gydytojai tebėra įsitikinę, kad ji gerai pasveiks, tačiau tam reikės laiko. Todėl apgailestaudami pranešame, kad visi likę šios vasaros koncertai bus atšaukti arba, jei įmanoma, perkelti į kitus metus. Tai paveiks visus šiuo metu suplanuotus pasirodymus iki rugpjūčio pabaigos.
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Šiuo metu vis dar tikimės, kad rudenį suplanuoti koncertai galės įvykti“, – rašoma pranešime.
Atlikėjos atstovas taip pat skyrė padėką gerbėjams ir pabrėžė, kad Bonnie žino apie jų gražius linkėjimus.
„Norėtume padėkoti visiems už didžiulę meilės ir palaikymo bangą iš viso pasaulio. Bonnie žino apie visus gerus linkėjimus ir yra už juos labai dėkinga. Bonnie šeima ir toliau prašo privatumo ir pažada pateikti daugiau informacijos, kai tik bus reikšmingų naujienų“, – aiškino atstovas.
Primename, kad prieš kurį laiką B. Tyler buvo paguldyta į ligoninę dėl pilvo skausmų.
Buvo nustatyta, kad jai plyšo žarnynas, todėl prireikė skubios operacijos. Po kelių savaičių gydytojai nusprendė ją įvesti į dirbtinę komą, kad palengvintų sveikimą.
Pranešama, kad Bonnie sustojo širdis, todėl gydytojams teko ją gaivinti po pirmojo bandymo pažadinti iš komos.
Bonnie TylerSveikatakoma
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