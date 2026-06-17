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Garsiam laidų vedėjui Jeremy Clarksonui diagnozuotas vėžys

2026 m. birželio 17 d. 11:00
Lrytas.lt
Garsus britų televizijos laidų vedėjas Jeremy Clarksonasm (66 m.) pranešė skaudžią žinią – vyrui diagnozuotas vėžys, skelbė BBC.
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Ši žinia buvo paskelbta trečiadienį išleistoje jo televizijos serialo „Clarkson's Farm“ serijoje.
Nėra tiksliai aišku, kada buvo nufilmuota ši medžiaga, tačiau serialas buvo filmuojamas 2024 ir 2025 metais.
Buvęs „Aukščiausios pavaros“ vedėjas nepatikslino, kokio tipo vėžys jam diagnozuotas, tačiau apibūdino jį kaip „agresyvų“.

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Vyras pridūrė, kad gydymo metu teko pašalinti dalį prostatos.
„Prieš porą savaičių buvau dingęs, nes man buvo atlikta biopsija. Paaiškėjo, kad tai vėžys, ir jis agresyvus, tačiau aptiktas labai anksti“, – aiškino jis.
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J. Clarksonas pridūrė, kad apie diagnozę žinojo nuo gegužės.
„Pažadu, man viskas bus gerai“, – seriale sakė jis.
Beje, antradienio vakarą, likus kelioms valandoms iki paskutinių dviejų serijų pasirodymo, J. Clarksonas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, perspėdamas gerbėjus, kad šias serijas bus „sunku žiūrėti“.
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Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui. 
Jeremy ClarksonasdiagnozėSveikata
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