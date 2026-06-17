Naujausios D. Trumpo sūnaus Barrono nuotraukos sprogdina socialinius tinklus: atrodo neatpažįstamai

20-metis JAV prezidento Donaldo Trumpo sūnus stebėjo mišrių kovos menų (MMA) varžybas, vykusias Baltųjų rūmų teritorijoje. Renginys buvo skirtas prezidento gimtadieniui.
Sėdėdamas šalia tėvų – Donaldo ir Melanios – Barronas sulaukė nemažai socialinių tinklų vartotojų komentarų. Daugelis pastebėjo, kad jaunuolis atrodė kur kas rimtesnis ir labiau pavargęs nei įprastai.
Dažniausiai jaunas vyras viešuose renginiuose matomas besišypsantis fotografams, tačiau šį kartą jo veide dominavo susikaupusi ir santūri išraiška.
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Kai kurie internautai komentavo, kad Barronas atrodo vyresnis, pavargęs ir mažiau energingas nei anksčiau.
Socialiniuose tinkluose netrūko ir susirūpinimo kupinų reakcijų. Vieni teigė, kad jaunuolis atrodė išsekęs, kiti svarstė, ar jam netenka susidurti su dideliu visuomenės ir žiniasklaidos spaudimu dėl garsios pavardės.
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Vis dėlto jokios informacijos, kuri rodytų sveikatos ar asmenines problemas, nėra pateikta. Vertinimai apie jo savijautą grindžiami tik viešai matomomis nuotraukomis ir trumpais vaizdo įrašais, todėl tokios prielaidos išlieka tik socialinių tinklų vartotojų nuomonėmis.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Melania Trumpsūnus
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