Oficialios ceremonijos metu – dramatiškas princo George'o momentas: įrašas apskriejo pasaulį

Jau tradicija tapusią karaliaus Karolio III gimtadienio minėjimo šventę vainikavo iškilmingas pasirodymas Bakingamo rūmų balkone ir virš Londono praskridęs aviacijos paradas.
Po to, kai virš monarchų praskriejo lėktuvai, šeima stovėjo išsirikiavusi skambant nacionaliniam himnui. Tačiau, kaip matyti socialiniuose tinkluose išplitousiame vaizdo įraše, 12-metis princas paskutinėmis himno akimirkomis nebesulaikė čiaudulio.
Vos nuskambėjus paskutiniams akordams, jis prisidengė ranka veidą ir nusijuokė dėl šio netikėto momento. Šalia stovėjusi jo mama, Catherine, taip pat nusišypsojo ir švelniai jį palietė, pasakydama kelis žodžius.
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Įdomu tai, kad anksčiau tą pačią dieną ir pati Velso princesė buvo pastebėta čiaudinti per karinę ceremoniją „Horse Guards Parade“ aikštėje.
Ši šventė yra viena svarbiausių britų karališkosios šeimos kalendoriaus renginių, kuriame dalyvauja ir jauniausieji šeimos nariai. Princas George'as kartu su seserimi princese Charlotte ir broliu princu Louisu šioje šventėje dalyvauja jau nuo ankstyvos vaikystės.
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Princas Williamas ir C. Middleton sūnų viešumoje palaipsniui pratina prie oficialių pareigų. Karališkosios šeimos aplinkos šaltinių teigimu, siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp įprasto vaikystės gyvenimo ir būsimojo monarcho vaidmens.
princas George'as Alexanderis Louisasčiaudulysceremonija
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