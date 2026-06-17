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Po apdovanojimų ceremonijos – audra internete: V. Putino ir aktorės romantiška akimirka sukėlė audringas reakcijas (2)

2026 m. birželio 17 d. 13:15
Lrytas.lt
Maskvoje vykusi valstybinių apdovanojimų ceremonija netikėtai atsidūrė socialinių tinklų dėmesio centre. Šįkart diskusijas sukėlė ne pats renginys, o akimirka tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino (73 m.) ir žinomos aktorės Marinos Nejolovos (79 m.).
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Ceremonijos metu 78-erių Rusijos liaudies artistė, atsiimdama apdovanojimą, viešai parodė dėmesį Kremliaus vadovui – fotografų objektyvai užfiksavo momentą, kai ji paėmė V. Putiną už rankos.
Internautai netruko pastebėti, kad tokie kadrai su Rusijos prezidentu pasirodo itin retai, todėl nuotrauka akimirksniu paplito įvairiose platformose ir sukėlė audringų vertinimų.
Dalis komentatorių priminė, kad M. Nejolova ne kartą buvo siejama su Kremliaus pozicijų palaikymu, todėl jos elgesys viešoje erdvėje sulaukė dar daugiau reakcijų.

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Vienas griežčiausių komentarų pasirodė iš Ukrainos žurnalisto Dmitrijaus Gordono. Jis negailėjo kandžių žodžių nei Rusijos vadovui, nei aktorei.
„Putinas prisegė apdovanojimą prie labai gražios Maskvos aktorės Marinos Nejolovos, o ši iš dėkingumo paėmė jo ranką. Tai šlykštu. Ir jis, ir ji – nesuvokianti, kad prisilietusi prie blogio pati juo persismelki“, – emocingai situaciją įvertino žurnalistas.
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Marina Nejolova Rusijoje laikoma viena ryškiausių teatro ir kino scenos asmenybių. Per ilgą karjerą ji išgarsėjo vaidmenimis filmuose „Rudens maratonas“, „Monologas“, „Sena, sena pasaka“, o iki šiol išlieka viena svarbiausių teatro „Sovremennik“ aktorių.
Vladimiras PutinasMaskvaaktorė

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