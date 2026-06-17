Sunkiai sergančiai Norvegijos princesei atlikta plaučių transplantacija

„Džiaugiamės, kad iki šiol viskas klostosi gerai.
Laikantis įprastų procedūrų, taikomų visiems pacientams po transplantacijos, Jos Karališkoji Didenybė kronprincesė dar kelias savaites liks Oslo universitetinėje ligoninėje „Rikshospitalet“, – rūmų pranešime cituojamas ligoninės plaučių specialistas Are Holmas.
52 metų Mettes Marit būklė, dėl kurios randėja plaučiai, per pastaruosius šešis mėnesius labai pablogėjo, o birželio 5 d. jos gydytojai paskelbė, kad ji įtraukta į laukiančiųjų plaučių transplantacijos sąrašą.