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Sunkiai sergančiai Norvegijos princesei atlikta plaučių transplantacija

2026 m. birželio 17 d. 11:08
Norvegijos princesei Mettei Marit, sosto paveldėtojo Haakono žmonai, sėkmingai atlikta plaučių transplantacija, trečiadienį pranešė rūmai. 2018 m. jai buvo diagnozuota reta plaučių fibrozės forma, sukelianti kvėpavimo sunkumų.
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„Džiaugiamės, kad iki šiol viskas klostosi gerai.
Laikantis įprastų procedūrų, taikomų visiems pacientams po transplantacijos, Jos Karališkoji Didenybė kronprincesė dar kelias savaites liks Oslo universitetinėje ligoninėje „Rikshospitalet“, – rūmų pranešime cituojamas ligoninės plaučių specialistas Are Holmas.
52 metų Mettes Marit būklė, dėl kurios randėja plaučiai, per pastaruosius šešis mėnesius labai pablogėjo, o birželio 5 d. jos gydytojai paskelbė, kad ji įtraukta į laukiančiųjų plaučių transplantacijos sąrašą.
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