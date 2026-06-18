Aktorius Tomas Hollandas savo sužadėtinei Zendayai sukūrė nealkoholinių gėrimų liniją

Aktorius, įkūręs nealkoholinio alaus prekės ženklą BERO, pristatė riboto leidimo „Shandy“ gėrimų kolekciją. Kaip teigiama birželio 1 d. išplatintame pranešime spaudai, naujieji gėrimai buvo sukurti būtent galvojant apie Zendayą.
„Jei atvirai, BERO Shandy sukūriau Z. Ji niekada nebuvo alaus mėgėja, todėl norėjau pasiūlyti kažką naujo, kuo ji galėtų mėgautis“, – sakė T. Hollandas.
Aktorius pasakojo visada mėgęs „Shandy“ tipo gėrimus, todėl šio stiliaus interpretacija su BERO jam pasirodė natūralus kitas žingsnis. Naujieji gėrimai sudaryti iš 30 proc. nealkoholinio „Kingston Golden Pils“ alaus pagrindo ir 70 proc. limonado bei vaisių skonių derinio.
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Kolekciją sudaro keturi skoniai:
„Daybreak Shandy“ – citrinų ir laimų;
„Golden Hour Shandy“ – rožinių greipfrutų;
„Sunset Shandy“ – šeivamedžių žiedų ir citrinų;
„Midnight Shandy“ – gervuogių ir japoniškųjų citrusų.
Gamintojai teigia, kad linija įkvėpta tradicinių britiškų „shandy“ gėrimų, kuriuose limonadas maišomas su alumi, tačiau kartu išlaiko BERO prekės ženklui būdingą dėmesį išraiškingiems skoniams.
Interviu žurnalui „Forbes“ Hollandas atskleidė, kad pati „shandy“ idėja kilo jo mamai, o Zendaya tapo pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu.
„Zendaya niekada nevartojo alkoholio ir niekada negėrė alaus. Jai ne itin patiko mūsų turimi produktai, todėl norėjome sukurti kažką autentiško, kuo ji galėtų mėgautis“, – pasakojo aktorius.
Jis juokaudamas pridūrė, kad namuose jam net neleidžiama gerti greipfrutų skonio versijos, nes tai yra mėgstamiausias Zendayos pasirinkimas. Tuo metu „Sunset Shandy“ su šeivamedžių žiedų natomis jam primena močiutę, kuri labai mėgo šį skonį.
T. Hollandas alkoholio atsisakė 2022 metų sausį, o BERO prekės ženklą pristatė 2024 metų spalį. Anksčiau jis yra pasakojęs, kad nealkoholinių gėrimų rinkoje pasigedo aukščiausios kokybės produkto, kuris padėtų žmonėms jaustis įtrauktiems į socialinį gyvenimą.
„Sukūriau BERO pirmiausia sau, nes ieškojau produkto, kuris leistų jaustis bendruomenės dalimi. Norėjau sukurti prekės ženklą, kuris ne tik išsiskirtų, bet ir padėtų žmonėms pritapti“, – anksčiau sakė aktorius.
Beje, Zendaya prisidėjo prie produkto kūrimo ir kaip pirmoji degustatorė. T. Hollandas prisiminė, kad pirmųjų bandymų metu ji pagyrė gėrimus.
„Ji visiškai nemėgsta alaus. Kai paragavo pirmųjų versijų ir pasakė: „Oho, tikrai labai skanu“, pagalvojau, kad tai turbūt nėra geras ženklas“, – juokavo aktorius.
Nepaisant to, Zendaya aktyviai palaiko savo sužadėtinio verslą ir ne kartą viešumoje pasirodė vilkėdama BERO atributiką.
Naujuosius „Shandy“ gėrimus BERO klubo nariai galės įsigyti išankstinėje prekyboje nuo birželio 1 dienos, o oficiali prekyba internetu prasidės birželio 8-ąją. JAV parduotuvių tinklą „Target“ produktai pasieks birželio 14 dieną, o nuo liepos 1-osios bus platinami ir kituose prekybos tinkluose.