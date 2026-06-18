Mirė garsi turkų serialų žvaigždė: rasta negyva po 35-ojo gimtadienio

Kaip skelbė turkiyetoday.com, serialo „One Love“ aktorė mirė ištikus širdies smūgiui.
Pranešama, kad pirmadienio rytą ji buvo rasta be gyvybės ženklų savo namuose, praėjus vos vienai dienai po gimtadienio.
E. Irtem gimė 1991 m. birželio 14 d. Sivaso mieste. 2014 m. ji baigė Yaşar universitetą, kur studijavo operos ir vokalo atlikimo meną.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
Studijų metais ji dirbo su žinomais menininkais, tarp jų – sopranu Aytulu Buyuksaracu, tenoru Leventu Gunduzu, Paolo Susanni, Esra Mamac ir Anna Chubuchenko.
E. Irtem nuo mažens domėjosi vaidyba – ji pati rašė ir vaidino trumpus sceninius pasirodymus mokyklos spektakliuose. Ši aistra ją lydėjo visą gyvenimą.
Susiję straipsniai
Persikėlusi į Stambulą, 2014–2015 m. ji studijavo vaidybą Sadri Alisik kultūros centre. Ten E. Irtem mokėsi pas Kayhan Yildizoglu, Okday Korunan, Kadim Yasar ir Tolga Ciftci.
Labiausiai ji išgarsėjo atlikdama Isil vaidmenį seriale „One Love“ – populiarioje turkų televizijos dramoje, turėjusioje didelę žiūrovų auditoriją.