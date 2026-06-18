Netikėta žinia iš Holivudo: mirė legendinio siaubo filmo „Skambutis“ žvaigždė

Apie aktorės mirtį pranešta trečiadienį. Skelbiama, kad D. Chase mirė Los Andžele po sunkių sveikatos komplikacijų – meningito ir kraujo infekcijos, sukėlusios sepsį. Prieš tai ji buvo gydoma ligoninėje dėl išsekimo ir nepakankamos mitybos.
Plačiajai auditorijai D. Chase labiausiai įsiminė dėl Samaros Morgan vaidmens 2002-ųjų siaubo filme „Skambutis“.
Jos įkūnyta ilgaplaukė mergaitė, išropojanti iš televizoriaus ekrano, tapo vienu atpažįstamiausių siaubo kino personažų.
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Už šį vaidmenį aktorė pelnė MTV kino apdovanojimą geriausio piktadario kategorijoje.
Tais pačiais metais ji įgarsino ir Lilo personažą „Disney“ animaciniame filme „Lilo ir Stičas“, o vėliau grįžo prie šio vaidmens kituose franšizės projektuose.
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Karjerą D.Chase pradėjo dar vaikystėje – vaidino serialuose „Sabrina, paauglė ragana“, „San Chosė raganos“, „Skubi pagalba“, taip pat pasirodė filmuose „Donnie Darko“ bei HBO seriale „Big Love“.
Pastaraisiais metais aktorė buvo pasitraukusi iš viešo gyvenimo ir nebedalyvavo didžiuosiuose Holivudo projektuose.