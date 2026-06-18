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Prestižinėse žirgų lenktynėse – kerintis C. Middleton įvaizdis: akį traukė itin ryški spalva

2026 m. birželio 18 d. 10:56
Lrytas.lt
Velso princesės Catherine Middleton (44 m.) stilius jau daugelį metų žavi milijonus gerbėjų visame pasaulyje – kiekvienas jos pasirodymas viešumoje ir naujas įvaizdis sulaukia ypatingo dėmesio. Taip nutiko ir šįkart, kai ji su princu Wiliamu (43 m.) apsilankė prestižinėse žirgų lenktynėse „Royal Ascot 2026“.
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Akį traukė įspūdingas C. Middleton derinys – moteris vilkėjo ryškiai geltonos spalvos suknelę.
Tiesa, princesė ją buvo vilkėjusi ir anksčiau: 2022 m. kovą atvykdama į Kingstoną, Jamaikoje, o vėliau tų pačių metų liepą – Vimbldone.
C. Middleton įvaizdį papildė specialiai jai sukurta „JT Millinery“ šiaudinė skrybėlaitė „Pomelina“, dekoruota tinkleliu.

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Taip pat ji puošėsi trijų eilių perlų apyranke, kurią sukūrė britų juvelyras Nigelas Milne'as ir kuri anksčiau priklausė jos velionei anytai princesei Dianai.
Akį traukė ir deimantiniai auskarai, paveldėti iš velionės karalienės Elizabeth II.
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Tuo tarpu princas Williamas į kostiumo atlapą buvo įsisegęs geltoną frezijos žiedą, derantį prie žmonos aprangos.
Regis, šie Catherine ir Williamo deriniai nepaliko abejingų – socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, po kuriuo pasipylė komplimentai.
Ne vienas pastebėjo, kad Velso princesė pastaruoju metu vis dažniau vilki geltonos spalvos drabužius, kurie ją tarsi priverčia sužydėti.
Gerbėjai gyrė ne tik elegantiškus įvaizdžius, bet ir akivaizdžiai matomą poros nuoširdumą.
„Abu atrodo pritrenkiančiai“, – rašė viena gerbėja.
„Jis (princas Williamas – aut.past.) toks panašus į savo motiną. Visada nuoširdus“, – pridūrė kita.
„Nuostabu, kad Williamas priderino savo atlapo gėlę prie nuostabios Catherine geltonos suknelės!“, – pastebėjo dar viena.
„Oho! Geltoną spalvą sunku priderinti, bet ji atrodo neįtikėtinai“, – žavėjosi kitas.
„Jie atrodo tokie mieli ir paprasti. Jis bus puikus karalius“, – rašė dar vienas.
„Atkreipkite dėmesį, kaip ji leidžia Williamui būti dėmesio centre, nesiekdama jo pati. Catherine yra tarsi gaivaus vėjo gūsis“, – pridūrė kita.
Primename, kad praėjusiais metais Catherine nedalyvavo „Royal Ascot“ lenktynėse. Savo vizitą ji atšaukė likus vos dienai iki renginio.
Ji taip pat praleido 2024 m. renginį, nes tuo metu gydėsi nuo vėžio. 2025 m. sausį princesė paskelbė, kad liga pasiekė remisiją.
Kate MiddletonJungtinės Karalystės princas Williamasįvaizdis
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