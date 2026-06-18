Žinoma dainininkė sukrėtė gerbėjus: patyrė sunkią traumą

„Reikalai klostosi ne itin gerai“, – pradėjo ji, prieš parodydama savo užkrėstos akies nuotraukas. „Tikiuosi, kad per artimiausias kelias dienas būklė pradės gerėti.“
Tuomet ji parodė į akį ir pridūrė: „Be viso to, dar turiu smegenų sukrėtimą. Esu tikra nelaimė.“
Dainininkė pasakojo, kad i6krito iš golfo automobilio, kai jo vairas užsikirto ir transporto priemonė tapo nevaldoma. Smūgio jėga ją išsviedė iš automobilio – ji pirmiausia krito ant kaklo, o po to stipriai susitrenkė galvą, todėl patyrė smegenų sukrėtimą.
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Savo „Instagram“ įrašo aprašyme J. Siwa nurodė, kad nelaimė įvyko gegužės 25 dieną.
Maždaug po dviejų ar trijų dienų jai prasidėjo akių infekcija: „Gydytojai mano, kad tai visiškai nesusiję dalykai, tačiau infekcija tikrai labai rimta“.
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Ji paaiškino, kad sveikimo laikotarpiu jai leidžiama iki valandos užsiimti lengva veikla, todėl šį laiką ji skiria fotografuoti naujus plaukų kaspinus, kuriais netrukus prekiaus savo interneto svetainėje.
J. Siwa teigė dėl įvairių sveikatos problemų apsilankiusi pas tris gydytojus ir esanti dėkinga, kad situacija nėra blogesnė.
„Man viskas bus gerai. Tiesiog prireiks laiko“, – sakė ji. „Kad ir kaip nepasisekė, jog tai nutiko, man labai pasisekė, kad viskas baigėsi būtent taip.“
Savo įrašo aprašyme ji taip pat rašė:
„Tikrai dar kiek per anksti visiškai grįžti prie įprasto ritmo, todėl turiu būti labai atsargi, nes dar nesu šimtu procentų pasveikusi... Tačiau garsiausia Holivudo frazė, kuri, kaip dabar suprantu, yra visiška tiesa, skamba taip: šou turi tęstis.“
Komentarų skiltyje pasipylė daugybė gerbėjų žinučių. Jie buvo sunerimę Jojo sveikata ir linkėjo kuo greičiau pasveikti.
dainininkėTraumaLiga
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