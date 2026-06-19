Ta proga jis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo dar nematytais kadrais.
Juose Maksimas įamžintas tarsi tikras jaunuolis – akį traukia prigludę drabužiai ir valiūkiškos garbanos.
Panašiais kadrais jis dalijasi jau ne pirmą kartą – visai neseniai jis patenkino gerbėjų smalsumą parodydamas ištreniruotą kūną.
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Po gimtadienio dieną paviešintu įrašu netrukus pasipylė gerbėjų ir bičiulių komentarai – tūkstančiai sveikino Maksimą su ypatinga švente.
Sveikinimą skyrė ir jo mylimosios Alos Pugačiovos dukra Kristina Orbakaitė.
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„Su gimtadieniu! Valio!“, – rašė ji.
Panašu, kad M. Galkino įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – vos per kelias valandas jis sulaukė daugiau nei 85 tūkst. „patiktukų“ ir daugiau nei 2 tūkst. komentarų.
Primename, kad M. Galkinas gimė 1976 m. 2011-aisiais jis vedė garsią Rusijos dainininkę Alą Pugačiovą, su kuria jiedu augina du vaikus.
Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą M. Galkinas ir A. Pugačiova 2022 m. kovo mėn. paliko šalį ir apsigyveno Izraelyje.