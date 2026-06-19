Mirė namuose gimdžiusi influencerė: atsisakiusi medikų pagalbos mirtinai nukraujavo

Kaip skelbė „The New York Post“, 30-ies moteris po gimdymo namuose mirtinai nukraujavo.
Taip pat pranešama, kad jai du kartus buvo siūloma medicininė pagalba, tačiau ji jos atsisakė.
Sūnų Axelį žinoma moteris pagimdė 2025-ųjų rugsėjo 29 d., tačiau iškart po to jai prasidėjo kraujavimas, o šalia nebuvo akušerės ar slaugytojos.
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Teismo duomenimis, Stacey buvo tvirtai nusiteikusi gimdyti be medicininės pagalbos — tokio pageidavimo laikėsi ir jos vyras Nathanas Wernecke.
Kai prasidėjo komplikacijos, N. Wernecke galiausiai persigalvojo ir skubiai išvežė Stacey į ligoninę, tačiau išgelbėti jos gyvybės nepavyko.
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Po siaubingo nutikimo jis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu.
„Stacey mirė rugsėjo 29 d. 2025 m. po sėkmingo mūsų pirmagimio sūnaus Axelio gimdymo namuo.
Deja, netrukus po to iškilo nenumatyta ir itin reta komplikacija, ir ji mirė po to, kai buvo paguldyta į ligoninę.
Ligoninės personalas buvo nuostabus ir padarė viską, kas įmanoma, tačiau nepaisant jų pastangų, galiausiai nieko nepavyko padaryti.
Ji laikė Axelį jam gimus, žindė jį, pamatė, kad tai berniukas, ir jį mylėjo“, – rašė N. Wernecke.