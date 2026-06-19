Netektis pramogų pasaulyje: savo namuose žuvo garsus aktorius ir jo žmona

Užsienio žiniasklaida skelbia, kad nelaimė įvyko ankstų birželio 16-osios rytą poros namuose Blairstaune, Naujojo Džersio valstijoje.
Pranešama, kad policija iškvietimą dėl gyvenamajame name kilusio gaisro ir galimai viduje esančių žmonių gavo prieš pat pirmą valandą nakties. Atvykus pareigūnams, namą jau buvo apėmusios liepsnos.
Į vidų patekę ugniagesiai rado du kritinės būklės žmones. Paulas ir Sheila Avery buvo be sąmonės. Nors jiems buvo suteikta pagalba ir atliktas gaivinimas, netrukus medikai konstatavo jų mirtį.
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Kol kas tiksli gaisro priežastis nėra nustatyta – vyksta tyrimas.
Apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė poros dukra Kyle Avery.
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„Skaudančia širdimi dalijuosi, kad mūsų tėvai Paulas ir Sheila Garry Avery šį rytą išėjo Anapilin. Mes juos labai mylėjome, o jie labai mylėjo mus“, – rašė ji.
Paulas Avery buvo gerai žinomas televizijos žiūrovams – didžiausio pripažinimo sulaukė seriale „All My Children“, kuriame net 12 metų kūrė barmeno Hughie vaidmenį. Karjeros pradžioje jis pasirodė ir 1978-ųjų filme „Supermenas“.
Per ilgus metus aktorius nusifilmavo daugiau nei 300 reklamų.
Tačiau jo veikla neapsiribojo vien scena ir televizija – P. Avery dirbo žiniasklaidoje, buvo leidinio „Ridge View Echo“ redaktorius, taip pat JAV ginkluotųjų pajėgų veteranas bei pilotas.