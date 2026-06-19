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Paviešinta, kur šiuo metu yra ir kaip atrodo Ala Pugačiova (1)

2026 m. birželio 19 d. 12:08
Lrytas.lt
Akivaizdu, aktyviai Ukrainą remianti Rusijos primadona Ala Pugačiova išbandė visus jaunystės eliksyrus. Vos tik ji pasirodo viešumoje, gerbėjai narsto žvaigždės veido odą, skaičiuoja plastines operacijas.
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Tačiau 77-erių a. Pugačiovai tai – nė motais. Ji pasirinko būti amžinai jauna, o tokią savo nuomonę yra išdėsčiusi ne viename interviu.
Dabar instagrame pasirodė naujausia A. Pugačiovos nuotrauka. Ji kartu su vyru Maksimu Galkinu užfiksuota Kipre. Matyti, kad Ala pasinėrus į vasarą: vilki baltus šortus, prie kurių priderino lengvus marškinius, beisbolo kepuraitę ir sportbačius.
Pora susitiko su gerbėja iš Ukrainos Elena Nikolenko. Ji ir pasidalijo gražia nuotrauka.
„Laimingas susitikimas. Limasolis – miestas, kuriame pildosi svajonės“, – brūkštelėjo Elena.
Nuotrauka sulaukė daugybės patiktukų ir pagyrų. Į ją sureagavao ir Alos dukra dainininkė Kristina Orbakaitė.
„Mes mylime jus be galo, Maksimai ir Ala“, – brūkštelėjo ji.
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