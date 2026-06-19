Paviešintas naujausias sunkiai sergančio B. Williso vaizdo įrašas: įamžinta jautri akimirka

Birželio 18-ąją E. Heming minėjo ypatingą progą – jai sukako 50 metų. Jubiliejaus proga ją pasveikino ir pats filmo „Kietas riešutėlis“ žvaigždė B. Willisas, kuris jau kelerius metus gyvena su nepagydoma liga – frontotemporaline demencija.
71-erių aktorius žmonai surengė nuotaikingą staigmeną – įkvėpė helio iš balionų ir pakeistu balsu sudainavo „Happy Birthday to You“.
Pati jubiliatė socialiniuose tinkluose neslėpė emocijų ir teigė naują gyvenimo etapą pasitinkanti su pasitikėjimu.
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„Rezultatas – 5:0. Turiu pripažinti, kad esu pasiruošusi šiam naujam dešimtmečiui ir viskam, ką jis gali atnešti.
Mano keturiasdešimtieji nebuvo lengvi, tačiau didžiuojuosi keliu, kurį nuėjau kaip žmona, mama, žmogus, besirūpinantis mylimuoju, ir visuomenės aktyvistė.
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Taip pat didžiuojuosi darbu, kurį atliekame per fondą, ir tuo, kas laukia ateityje.
Žengdama į šį naują gyvenimo etapą svajoju apie ateitį, kurioje šeimos, susiduriančios su demencija, sulauks daugiau paramos, mažiau stigmos ir turės daugiau priežasčių neprarasti vilties“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė ji.
Primename, kad 2022 metais B. Willisui buvo diagnozuota liga, pažeidžianti smegenų sritis, atsakingas už elgesį, kalbą.
Sunkiu laikotarpiu šalia aktoriaus išlieka jo šeima – dukros iš santuokos su aktore Demi Moore bei vaikai iš dabartinės santuokos su E. Heming.