Po tragiškos žūties plinta vienas paskutinių Oliverio Tree interviu: šeimai neketino palikti nė cento

Gerbėjų dėmesį ji patraukė neatsitiktinai – dar balandį duotame pokalbyje muzikantas atvirai kalbėjo apie tai, kaip po mirties ketino paskirstyti savo turtą ir kokį palikimą norėtų palikti.
Daugelis internautų pastebėjo, kad šiandien šie atlikėjo žodžiai skamba itin simboliškai.
Po nelaimės gerbėjai prisiminė Oliverio interviu tinklalaidėje „The Zach Sang Show“, kurio metu jis atvirai kalbėjo apie planus dėl savo turto.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Atlikėjas teigė jau seniai apsisprendęs – jo uždirbti pinigai neturėtų tapti šeimos palikimu.
„Nemanau, kad turtai ar tai, kas sukuriama iš muzikos, priklauso man. Todėl mano testamente numatyta, kad kai mirsiu, mano šeima negaus nė cento. Jei turėsiu žmoną ar vaikų – jie negaus nė suknisto cento. Vaikams apmokėsiu studijas – toks mūsų susitarimas, tačiau jie neužaugs su sidabriniu šaukšteliu“, – kalbėjo jis.
Susiję straipsniai
Pasak Oliverio, vietoje to visi pinigai turėjo atitekti menininkų paramai.
„Idėja tokia – kai mirsiu, visi pinigai grįš menininkams. Įkūriau fondą „Dr. Oliver Trees Art Grants for Baby Geniuses“, – pasakojo jis.
Muzikantas aiškino, kad didžioji dalis fondo lėšų ateityje būtų generuojama iš jo muzikos pajamų, o kūrybos vertė, jo manymu, po mirties gali tik augti.
Apie tai jis kalbėjo ir filosofiškiau – anot atlikėjo, kūrėjai dažnai sulaukia didesnio įvertinimo tik tada, kai jų nebelieka.
„Žmonės pagaliau įvertins mano kvailus vaizdo įrašus ir mano kvailas dainas. Dažnai žmonės pradeda vertinti tada, kai tavęs nebelieka. Istoriškai menininkų vertė po mirties kyla“, – svarstė jis.
Atlikėjas taip pat pabrėžė, kad jo įkurtas fondas neturėtų tapti pinigų šaltiniu studijoms ar įrangai – jo tikslas būtų padėti pačiam kūrybos procesui.
„Noriu, kad pinigai būtų skirti realiam meno kūrimui – žmonių samdymui, technikos nuomai, pačiam kūrybos procesui“, – sakė jis.
Oliveris taip pat atskleidė jau sukūręs sistemą, kuri leistų jo patikimiems bendradarbiams tęsti projektą ir po jo mirties.
„Esu sukūręs komitetą – žmonės, su kuriais kūriau muziką, filmus ar meną, galės spręsti, kam bus skiriami pinigai. Tikiuosi, kad tai gyvuos šimtą metų“, – teigė atlikėjas.
Po to, kai interviu ištrauka vėl išplito internete, socialiniai tinklai prisipildė emocingų reakcijų – vieni žavėjosi atlikėjo požiūriu į kūrybos palikimą ir jo noru remti būsimas menininkų kartas, kiti reiškė liūdesį dėl staigios netekties.
Oliveris Tree išgarsėjo visame pasaulyje dainomis „Life Goes On“ ir „Miss You“, taip pat išskirtiniu įvaizdžiu bei interneto kultūroje išpopuliarėjusiu personažu. 2020 metais išleistas jo albumas „Ugly Is Beautiful“ pasiekė pirmąsias vietas alternatyvios ir roko muzikos topuose, o naujausias turas buvo suplanuotas daugiau nei 30 šalių Europoje, Azijoje, Australijoje ir JAV.
Kaip anksčiau skelbė užsienio žiniasklaida, Oliveris Tree žuvo Brazilijoje per sraigtasparnių katastrofą. Anksčiau skelbta, kad pirminiais duomenimis du orlaiviai susidūrė ore Rio de Žaneire ir nukrito ant automobilių stovėjimo aikštelės, kur kilo didelis gaisras.
Dėl nelaimės pradėtas tyrimas. Tragiška žinia sulaukė didelio atgarsio ne tik tarp atlikėjo gerbėjų, bet ir muzikos bendruomenėje visame pasaulyje.