„The Telegraph“ tinklalaidėje „Royal T“ žurnalistė pasakojo apie 2007-uosius – laikotarpį, kai viešumoje pasirodė žinia apie tuomet dar nesusituokusios Catherine Middleton ir princo Williamo (43 m.) išsiskyrimą.
Tuo metu redakcija paprašė C. Tominey surinkti daugiau informacijos apie poros santykių krizę. Per bendrus pažįstamus ji gavo C. Middleton telefono numerį ir nusprendė paskambinti.
„Prisistačiau: „Sveiki, čia Camilla Tominey iš „Sunday Express“, – prisiminė ji.
Pasak žurnalistės, jos nuostabai, C. Middleton ne tik atsiliepė, bet ir bendravo itin mandagiai.
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Paklausta, ar norėtų pakomentuoti pasirodžiusius pranešimus apie santykius su princu Williamu, C. Middleton atsakė trumpai ir aiškiai.
„Aš niekada anksčiau nekomentavau šių santykių, todėl nemanau, kad pradėsiu tai daryti dabar“, – tuomet sakė ji.
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Šis atsakymas, anot C. Tominey, paliko didžiulį įspūdį.
„Iš karto supratau, kad ji teisi. Padėkojau ir palinkėjau sėkmės. Tuo metu atrodė, kad jų istorija jau baigta“, – prisiminė žurnalistė.
2007-ųjų išsiskyrimas buvo netikėtas daugeliui karališkosios šeimos gerbėjų. Williamas ir C. Middleton susipažino studijuodami Sent Endriuso universitete ir iki tol kartu buvo praleidę ne vienerius metus.
Tuo metu buvo skelbiama, kad sprendimą nutraukti santykius priėmė princas Williamas.
Vis dėlto poros istorija tuo nesibaigė – dar tais pačiais metais jie susitaikė. 2010-aisiais paskelbė apie sužadėtuves, o 2011 metais susituokė Vestminsterio abatijoje vykusioje ceremonijoje.
Šiandien Velso princas ir princesė augina tris vaikus – princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louis'ą – ir yra vieni ryškiausių britų karališkosios šeimos veidų.