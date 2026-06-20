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A. Jolie prabilo apie vaikų sprendimą atsiriboti nuo B. Pitto: žengė rimtą žingsnį

2026 m. birželio 20 d. 11:52
Lrytas.lt
Aktorė Angelina Jolie (51 m.) atvirai prabilo apie gyvenimą po skyrybų su Bradu Pittu (62 m.) ir atskleidė, kad jų vaikai jau ne vienerius metus nebendrauja su tėvu.
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Buvusi pora oficialiai skirtingais keliais pasuko dar 2019 metais. Santuokoje jie praleido penkerius metus ir augino šešis vaikus – dvynius Vivienne ir Knoxą, dukras Shiloh bei Zaharą ir sūnus Paxą bei Maddoxą.
Po skyrybų aktorių santykiai ilgą laiką buvo lydimi nesutarimų ir viešų ginčų. Anksčiau paaiškėjo, kad dukra Shiloh oficialiai atsisakė tėvo pavardės, o, kaip skelbta užsienio žiniasklaidoje, panašų sprendimą priėmė ir daugiau poros vaikų.
Neseniai interviu leidiniui „Variety“ A. Jolie pabrėžė, kad vaikų sprendimams įtakos nedarė.

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„Manau, kad mano kovinė dvasia pagaliau sugrįžo. Kurį laiką buvau ją praradusi. Buvau šiek tiek pasimetusi, tačiau ji grįžta – daugiausia dėl mano vaikų, kurie jau užaugo ir mane palaiko. Beveik visiems mano vaikams jau yra po 18 metų, todėl dabar jie nori matyti, kaip keliauju po pasaulį, išeinu iš namų ir išbandau naujus dalykus“, – sakė aktorė.
Ji taip pat prisipažino, kad po išsiskyrimo buvo rimtai svarsčiusi atsisakyti aktorystės.
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„Susitelkiau į režisūrą ir maniau, kad daugiau dirbsiu tarptautiniuose projektuose. Tačiau vienintelis būdas dažniau būti namuose, trumpiau išvykti ar uždirbti buvo grįžti prie aktorystės. Rinkdavausi tik trumpus, netoli vykstančius projektus arba tokius, į kuriuos galėdavau pasiimti vaikus“, – pasakojo A. Jolie.
Pasak aktorės, būtent vaikai tapo didžiausiu postūmiu neatsisakyti mėgstamos veiklos ir padėjo po skyrybų iš naujo atrasti vidinę stiprybę.
Angelina JolieBradas Pittas

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