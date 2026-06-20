J. Bieberio žmona H. Bieber kaitina kraują: paviešino stulbinančius kadrus iš paplūdimio

„Rhode“ reklamoje įsiamžinusi Hailey pozavo tik su maudymosi kostiumėliu, gulėdama paplūdimyje.
Akį traukė nepriekaištinga jos figūra ir švytinti oda, prie kurios buvo prilipęs smėlis.
Gerbėjai neslėpė susižavėjimo Hailey drąsa ir gebėjimu sėkmingai vystyti verslą.
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„Kaip gerai!“, – gyrė viena gerbėja.
„Hailey, tu nuostabi“, – rašė kita.
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„Man atvipo žandikaulis“, – rašė dar vienas.
„Ji kasdien darosi vis gražesnė“, – pridūrė kitas.
Neseniai H. Bieber prekės ženklas buvo įtrauktas į žurnalo „Time“ 100 įtakingiausių kompanijų sąrašą.
Žurnalui ji atviravo, kad tai – tik pradžia ir kad ji trokšta pasiekti kur kas daugiau.
„Visų pirma, esu verslininkė. Noriu plėsti verslą ir daryti daugiau dalykų. Tačiau aš tikrai neskubu“, – sakė ji.
Primename, kad „Rhode“ H. Bieber įkūrė 2022-aisiais, o pernai jo pardavimai siekė 150 mln. svarų.