ŽmonėsUžsienio žvaigždės

J. Bieberio žmona H. Bieber kaitina kraują: paviešino stulbinančius kadrus iš paplūdimio

2026 m. birželio 20 d. 15:29
Lrytas.lt
Dainininko Justino Bieberio (32 m.) žmona, modelis, odos priežiūros prekės ženklo „Rhode“ įkūrėja Hailey Bieber (29 m.) pristatė vasarišką naujieną, tačiau ne mažiau dėmesio sulaukė ir įspūdingos jos kūno linijos.
Daugiau nuotraukų (4)
„Rhode“ reklamoje įsiamžinusi Hailey pozavo tik su maudymosi kostiumėliu, gulėdama paplūdimyje.
Akį traukė nepriekaištinga jos figūra ir švytinti oda, prie kurios buvo prilipęs smėlis.
Gerbėjai neslėpė susižavėjimo Hailey drąsa ir gebėjimu sėkmingai vystyti verslą.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

„Kaip gerai!“, – gyrė viena gerbėja.
„Hailey, tu nuostabi“, – rašė kita.
Susiję straipsniai
Po dirbtinai sukeltos komos – naujausia žinia apie Bonnie Tyler būklę

Po dirbtinai sukeltos komos – naujausia žinia apie Bonnie Tyler būklę

Kourtney Kardashian sukūrė seksualią reklamą su Julia Fox: atskleidė intymias paslaptis

Kourtney Kardashian sukūrė seksualią reklamą su Julia Fox: atskleidė intymias paslaptis

Po daugiau nei 30 metų skiriasi legendinė muzikos grupė: gerbėjai sugniuždyti

Po daugiau nei 30 metų skiriasi legendinė muzikos grupė: gerbėjai sugniuždyti (2)

„Man atvipo žandikaulis“, – rašė dar vienas.
„Ji kasdien darosi vis gražesnė“, – pridūrė kitas.
Neseniai H. Bieber prekės ženklas buvo įtrauktas į žurnalo „Time“ 100 įtakingiausių kompanijų sąrašą.
Žurnalui ji atviravo, kad tai – tik pradžia ir kad ji trokšta pasiekti kur kas daugiau.
„Visų pirma, esu verslininkė. Noriu plėsti verslą ir daryti daugiau dalykų. Tačiau aš tikrai neskubu“, – sakė ji.
Primename, kad „Rhode“ H. Bieber įkūrė 2022-aisiais, o pernai jo pardavimai siekė 150 mln. svarų.
Justinas BieberisHailey Baldwinbikinis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.