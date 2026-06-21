Arnoldas Schwarzeneggeris pasirodė su 27 metais jaunesne mylimąja

Kaip skelbė „People“, buvęs kultūristas ir klimato aktyvistas į renginį atvyko su 51-erių širdies drauge Heather Milligan.
Prie A. Schwarzeneggerio ir H. Milligan prisijungė keli aukšto rango svečiai, tarp jų – ir buvusi JAV viceprezidentė Kamala Harris, Austrijos prezidentas Alexanderis Van der Bellenas ir Austrijos kancleris Christianas Stockeris.
Nors A. Schwarzeneggeris dažnai dalyvauja viešuose renginiuose, kartu su H. Milligan jis pasirodo gana retai.
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Pora pirmą kartą susipažino 2012 m., kai A. Schwarzeneggeriui buvo atlikta peties operacija ruošiantis filmuotis filme „Pabėgimo planas“ kartu su Sylvesteriu Stallone.
Tada S. Stallone jam rekomendavo H. Milligan kaip kineziterapeutę, galinčią padėti atsigauti po operacijos.
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Anksčiau A. Schwarzeneggeris žurnalui „People“ pasakojo, kad po reabilitacijos jis vėl susisiekė su H. Milligan, norėdamas jai padėkoti.
„Nuėjau pas ją, o kai baigiau terapiją ir darbus filmavimo aikštelėje, paskambinau jai ir pakviečiau pietų, kad padėkočiau. O tada kiekvienas dalykas vedė prie kito“, – pasakojo aktorius.
Per Vienoje vykusį susitikimą pora išreiškė paramą aktoriaus įkurtai organizacijai „Schwarzenegger Climate Initiative“.
Prieš maždaug 10 metų A. Schwarzeneggeris tapo vienu ryškiausių pasaulio klimato apsaugos šalininkų.
Jis nuolat suburia politinius lyderius, mokslininkus, verslo vadovus ir aktyvistus, kad šie kartu aptartų praktinius aplinkosaugos sprendimus.
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