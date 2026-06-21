Praėjus mėnesiui nuo kosmetologinių procedūrų pradžios, moteris socialiniuose tinkluose parodė pokyčius, tačiau sulaukė kritikos bangos.
Vaizdo įrašu ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje ir užsiminė pasirinkusi intensyvų procedūrų kursą.
Vis dėlto dalis sekėjų liko skeptiški – komentaruose netrūko pastabų, kad pokyčiai esą beveik nepastebimi.
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„Tiek procedūrų, o rezultato nėra“, „Pokyčių nematyti“, „Nesuprantu, kas ten turėtų mažėti“, „Veltui švaistomas laikas – niekas netirpsta“, – rašė internautai.
Kai kurie vartotojai negailėjo ir aštresnių replikų – svarstė, ar po procedūrų pavyks pasiekti norimą rezultatą, o dalis abejojo, ar situaciją apskritai dar įmanoma pakeisti.
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Primename, kad apie planus atsisakyti išryškintų skruostikaulių A. Pokreščuk pranešė šių metų gegužės pradžioje.
Vėliau ji teigė, jog vien užpildų tirpinimo procesas gali užtrukti nuo pusantro iki dviejų mėnesių.