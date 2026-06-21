Mirė filmo „Vargdieniai“ žvaigždė

Vyrą atstovaujanti agentūra pranešė, kad jis mirė birželio 4 d., savo namuose, apsuptas artimųjų.
Apie aktoriaus netektį agentūra pranešė birželio 5-ąją, paskelbdama pranešimą.
„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad P. Godfrey mirė praėjusią naktį.
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Jis ramiai mirė namuose, apsuptas savo šeimo.
Patrickas buvo išskirtinai talentingas aktorius ir nepaprastas žmogus, labai jo pasiilgsime“, – rašoma pranešime.
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Daugeliui gerbėjų P. Godfrey geriausiai buvo žinomas dėl Leonardo da Vinčio vaidmens 1998 m. filme „Ever After“.
Kiti jo žymesni kino darbai: „Clockwise“ (1986), „A Room with a View“ (1986), „Maurice“ (1987), „The Importance of Being Earnest“ (2002) ir „Oliver Twist“ (2005).
Jis taip pat vaidino kapitoną Morrelį 2002 m. filme „Monte Kristo grafas“ ir Monsieur Gillenormand 2012 m. filme „Les Misérables“.
Be to, P. Godfrey pasirodė dešimtyse televizijos serialų, įskaitant „Doctor Who“, „The Life and Adventures of Nicholas Nickleby“, „Casualty“, „Z Cars“, „Screenplay“, „Blott on the Landscape“, „Doc Martin“ ir „Bramwell“.
Aktorius gimė 1933 m. Londone. Į pramogų industriją jis įžengė 1956 m., prisijungęs prie BBC radijo dramos trupės, rašo „Variety“.
Pirmą kartą filme jis pasirodė 1972 m. kaip tarnas televizinėje John Glenister ir Robin Phillips „Miss Julie“ adaptacijoje.