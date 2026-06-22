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Buvusios Meksiko merės įvaizdis pasaulio futbolo čempionate kelia aistras: kuklumui vietos neliko (1)

2026 m. birželio 22 d. 12:20
Lrytas.lt
Buvusi Meksikos sostinės Meksiko merė Sandra Cuevas (40 m.) sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio po pasirodymo pasaulio futbolo čempionate.
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Visgi, internautai pašėlo visai ne dėl jos aistros sportui, o dėl dėmesį patraukusios aprangos.
40-metė politikė kartu su Meksikos sirgaliais šventė nacionalinės rinktinės sėkmę. Meksikos komanda šiame etape iškovojo pergales prieš Pietų Afriką ir Pietų Korėją, nepraleisdama nė vieno įvarčio.
Dėmesio centre S. Cuevas atsidūrė po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė jos nuotraukos iš stadiono, kuriose ji vilkėjo išraiškingą palaidinę su didele iškirpte. Dalis internautų gyrė jos išvaizdą, kiti pažėrė kritikos.

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Reaguodama į kilusį šurmulį, politikė į situaciją sureagavo su humoru ir teigė, kad į tokias reakcijas žiūri su šypsena.
Ji pabrėžė, kad neketina sureikšminti komentarų ir tiesiog mėgaujasi futbolo šventės atmosfera kartu su kitais sirgaliais.
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Jos pasisakymai dar labiau išplito socialiniuose tinkluose, kur dalis vartotojų ją palaikė, teigdami, kad vieši asmenys taip pat turi teisę atsipalaiduoti ir džiaugtis renginiais be perteklinės kritikos.
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