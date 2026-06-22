Įvaizdžiu vėl pribloškusi „seksualiausia sirgalė“ iš Kroatijos atvirai pasakė, ko sulaukė

Šįkart I. Knoll žvaigždžių valanda išmušė per Anglijos ir Kroatijos rinktinių rungtynes.
Anglai šią dvikovą laimėjo 4:2, tačiau sporto pasaulyje buvo kalbama ne tik apie įvykius aikštėje, bet ir I. Knoll įvaizdį – pastaroji tribūnose pasirodė su labai drąsia apranga.
I. Knoll pasirinktas korsetas išsiskyrė didele iškirpte, o moters nuotraukos žaibiškai išplito internete.
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Ypač daug dėmesio I. Knoll skyrė britų geltonoji žiniasklaida.
„Sulaukiau tiek daug klausimų apie savo korsetą. Jį pasidariau pati. Toks mano stilius, todėl žmonės jau atpažįsta mane ir žino, kad turiu savo stilių. Reakcija buvo nuostabi!“, – „Daily Star“ leidiniui apie savo pasirodymą tribūnose Teksase kalbėjo I. Knoll.
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„Turbūt pribloškiau savo apranga. Ją pasidaryti prireikė laiko. Nemiegojau iki 3 nakties, kad ją užbaigčiau“, – kalbėjo I. Knoll.
Moteris juokėsi, kad Anglijos rinktinė turėtų jaustis „pagerbta“, nes savo aprangą ruošė būtent Kroatijos rungtynėms su rimčiausia varžove.
Ji pridūrė, kad per atkrintamąsias dvikovas ji ruošiasi dar nustebinti.
I. Knoll turi 2,8 milijono sekėjų „Instagram“ kanale.
„Buvo tiek daug mano nuotraukų. Žinote, kaip būna. Tai mano ketvirtasis pasaulio čempionatas. Žmonės prieina nusifotografuoti. Man tai – rutina“, – „Daily Star“ sakė I. Knoll.
2026 metų pasaulio čempionato L grupėje Kroatija varžosi su Anglija, Gana ir Panama.