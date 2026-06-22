Netikėtai mirė garsi socialinių tinklų žvaigždė: priežastis sukrėtė gerbėjus

Kaip skelbiama jo socialinių tinklų paskyroje, mirties priežastimi tapo abipusis plaučių uždegimas. Šių metų vasarį vyras buvo mobilizuotas.
Apie netektį pranešta jo „Instagram“ paskyroje.
„Šiandien netikėtai mirė Denisas. Mirties priežastimi tapo abipusis plaučių uždegimas. Ši žinia visiems tapo didžiuliu sukrėtimu.
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Nuoširdi užuojauta artimiesiems, draugams ir visiems, kurie jį pažinojo. Šviesaus atminimo“, – rašoma įraše.
Taip pat pranešta, kad informacija apie atsisveikinimą ir laidotuves bus paskelbta vėliau.
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Denisas Opara išgarsėjo socialiniuose tinkluose kurdamas trumpus vaizdo įrašus Kyjivo centre esančioje Chreščiatyko gatvėje. Jo turinys išsiskyrė spontaniškais pokalbiais su praeiviais, reakcijomis į kasdienes miesto situacijas ir neformaliu gatvės stiliumi.