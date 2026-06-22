Rusijoje – kalbos apie S. Lobodos parduotą milijoninį dvarą prie Maskvos: paviešintos jo nuotraukos

„Telegram“ kanalas „Mash“ paskelbė, kad S.Loboda esą pardavė apie 1200 kv. m ploto dvarą už 850 mln. rublių (beveik 12 mln. JAV dolerių). Anot šaltinio, pirkėju tapo vienas stambių Rusijos verslininkų.
Skelbiama, kad atlikėja pirkėjo ieškojo nuo 2023 metų. Kol sandoris neįvyko, nekilnojamasis turtas esą buvo nuomojamas – mėnesio nuomos kaina siekė apie 1,3 mln. rublių.
Pasak paviešintos informacijos, naujajam savininkui atiteko trijų aukštų namas su baldais ir pilna apdaila, keturiais miegamaisiais, dviem valgomaisiais, baseinu, sūkurine vonia, biliardo sale bei baru.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
Teigiama, kad teritorijoje taip pat įrengtas prižiūrėtas sodas, pavėsinė, svečių namelis, personalo gyvenamosios patalpos, apsaugos postas ir garažas.
Rusijos žiniasklaida nurodo, kad dvarą Nikolo-Uriupino rajone S. Loboda parduoti nusprendė po išvykimo iš Rusijos 2022 metais. Tuomet už objektą esą prašė 650 mln. rublių, tačiau vėliau kaina buvo padidinta.
Susiję straipsniai
Vis dėlto netrukus po šių publikacijų pati S.Loboda savo „Instagram“ paskyroje paneigė pasirodžiusią informaciją ir pareiškė, kad pranešimai apie parduotą dvarą yra melagingi.
Šiuo metu atlikėja gyvena Rygoje ir tęsia koncertinę veiklą Europoje.
Primename, kad anksčiau S. Loboda buvo sulaukusi kritikos tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje – atlikėja buvo patekusi į vadinamąjį „juodąjį sąrašą“. Vis dėlto vėliau, anot ukrainiečių žiniasklaidos, ji buvo iš jo išbraukta.
Skelbta, kad pastaraisiais metais S. Loboda aktyviau reiškė poziciją dėl Rusijos karo Ukrainoje, viešai pasisakė apie agresiją, dalijosi informacija socialiniuose tinkluose, savanoriavo ir rinko paramą Ukrainai.
Pati atlikėja anksčiau yra kalbėjusi ir apie karo paliestus artimuosius – teigė, kad dalis šeimos liko netoli Kyjivo, o gimtasis Irpinis buvo smarkiai nuniokotas.