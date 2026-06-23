Madonnos poelgis šokiravo gerbėjus: įsiamžino sekso scenoje su gerokai jaunesniu vyru

Atlikėja nusifilmavo vaizdo klipe „Confessions II – The Film“, kuriame ji pasirodė imituojanti lytinius santykius su gerokai jaunesniu vyru.
Šiam netikėtumui ji ryžosi prieš naujo albumo „Confessions II“ pristatymą.
Provokuojančiame dainininkės klipe pasirodė ir supermodelis Kate Moss bei „Chelsea“ futbolininkai Cole'as Palmeris ir Joao Pedro.
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Visgi daugiausia dėmesio sulaukė pačios Madonnos veiksmai vonios kambaryje.
Gana atvirose scenose matyti, kaip atlikėja nusiveda jaunesnį vyrą į tualeto kabiną, kol už jos sienų vyksta vakarėlis.
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Vėliau matyti, kaip vyras suima Madonną už sėdmenų ir priglaudžia prie savęs, o ji apsiveja jį kojomis.
Pasirodžius vaizdo įrašui, pasipylė prieštaringi gerbėjų vertinimai.
Vieni stebėjosi, kad būdama 67-erių Madonna pasirinko vakarėlių merginos įvaizdį, o kiti gyrė atlikėją už tai, kad po daugiau nei 40 metų karjeros ji vis dar stengiasi plėsti popmuzikos ribas.
„Nenoriu gėdinti dėl amžiaus, bet toks netvarkingas vakarėlių merginos įvaizdis tokio amžiaus moteriai atrodo šiek tiek liūdnai“, – rašė vienas internautas.
„Tavo geriausi laikai seniai praėjo – pasitrauk ir leisk kitoms moterims kurti istoriją“, – kirto kitas.
„Man tai taip patinka. Nuolat žiūriu iš naujo“, – ginti stojo kitas.
„Štai kodėl ji yra popmuzikos karalienė“, – rašė dar vienas.
Tikimasi, kad naujas Madonnos albumas „Confessions II“ turėtų būti išleistas kitą mėnesį.