Kraupi nelaimė: žinomos grupės koncerte tragiškai žuvo vyras

Kaip skelbė „USA Today“, vyras mirė dėl mirtinų sužalojimų iškritus iš balkono.
Incidentas įvyko birželio 20 d., per grupės „Goose“ koncertą.
Pasak Niujorko policijos departamento, pareigūnai gavo skubų iškvietimą dėl sužeisto asmens garsiojoje arenoje Manhatano Midtown rajone.
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Atvykę jie rado vyrą, kuris buvo be sąmonės. Pareigūnų teigimu, ant jo kūno rasti požymiai, rodantys kad jis galėjo iškristi iš didelio aukščio.
Vyras, kurio tapatybė kol kas neskelbiama, buvo nugabentas į ligoninę, kur medikai konstatavo jo mirtį.
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Pranešama, kad dėl incidento tęsiamas tyrimas.