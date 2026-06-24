ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Kraupi nelaimė: žinomos grupės koncerte tragiškai žuvo vyras

2026 m. birželio 24 d. 12:49
Lrytas.lt
Savaitgalį Niujorką sukrėtė kraupi tragedija – „Madison Square Garden“ arenoje vykusio koncerto metu žuvo 51-erių vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbė „USA Today“, vyras mirė dėl mirtinų sužalojimų iškritus iš balkono.
Incidentas įvyko birželio 20 d., per grupės „Goose“ koncertą.
Pasak Niujorko policijos departamento, pareigūnai gavo skubų iškvietimą dėl sužeisto asmens garsiojoje arenoje Manhatano Midtown rajone.

Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą

Atvykę jie rado vyrą, kuris buvo be sąmonės. Pareigūnų teigimu, ant jo kūno rasti požymiai, rodantys kad jis galėjo iškristi iš didelio aukščio.
Vyras, kurio tapatybė kol kas neskelbiama, buvo nugabentas į ligoninę, kur medikai konstatavo jo mirtį.
Susiję straipsniai
Madonnos poelgis šokiravo gerbėjus: įsiamžino sekso scenoje su gerokai jaunesniu vyru

Madonnos poelgis šokiravo gerbėjus: įsiamžino sekso scenoje su gerokai jaunesniu vyru

Netikėtai mirė garsi socialinių tinklų žvaigždė: priežastis sukrėtė gerbėjus

Netikėtai mirė garsi socialinių tinklų žvaigždė: priežastis sukrėtė gerbėjus

Įvaizdžiu vėl pribloškusi „seksualiausia sirgalė“ iš Kroatijos atvirai pasakė, ko sulaukė

Įvaizdžiu vėl pribloškusi „seksualiausia sirgalė“ iš Kroatijos atvirai pasakė, ko sulaukė (1)

Pranešama, kad dėl incidento tęsiamas tyrimas.
KoncertasNelaimėmirė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.