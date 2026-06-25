56-erių J. Lopez įvaizdis Kanuose kaitino kraują: gili iškirptė nepaliko vietos vaizduotei

56-erių Holivudo žvaigždė pasirinko blizgantį sidabrinį įvaizdį, išryškinusį jos figūrą. Ilgus šviesius plaukus Jennifer Lopez suformavo laisvomis bangomis, derino tinklines pėdkelnes ir juodus aukštakulnius batus virš kelių.
Nuotraukose J. Lopez pozavo viešbučio kambaryje prieš pasirodymą Prancūzijos Rivjeroje. Prie įrašų ji pridėjo trumpą prancūzišką frazę „Tout va bien“, kuri reiškia „Viskas gerai“.
Viešnagės Kanuose metu J. Lopez pademonstravo ir dar vieną ryškų įvaizdį – ji vilkėjo elegantišką geltoną, iki žemės siekiančią suknelę be rankovių.
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Žinoma moteris prie aprangos priderino baltą „Chanel“ rankinę bei aukštakulnius. Po apsilankymo Kanuose atlikėja išvyko į Paryžių, kur netikėtai pasirodė scenoje kartu su didžėjumi Davidu Guetta.
Tuo metu dėmesio sulaukė ir atviras Jennifer Lopez interviu, kuriame ji kalbėjo apie santykius, meilę bei išgyvenimus po skyrybų su aktoriumi Benu Afflecku.
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Pasirodžiusi Bretto Goldsteino tinklalaidėje „Films To Be Buried With“, J. Lopez prisiminė filmą „True Romance“ ir neslėpė susižavėjimo jo veikėjais.
„Šiame filme tiek daug įdomių ir tamsių personažų. Christianas Slateris, Patricia Arquette, Dennisas Hopperis, Christopheris Walkenas, Bradas Pittas, Jamesas Gandolfini, Gary Oldmanas... Būčiau galėjusi permiegoti su bet kuriuo iš jų – tai daug pasako apie mano tamsiąją pusę. Jie visi buvo neįtikėtinai geri“, – kalbėjo ji.
Vėliau Jennifer Lopez pokalbį nukreipė į asmeniškesnes temas ir atvirai prabilo apie laikotarpį po skyrybų.
Dainininkė ir aktorė, su buvusiu vyru Marcu Anthony auginanti 18-mečius dvynius Maxą ir Emme, prisipažino, kad jai didelį įspūdį paliko filmas „I’m Still Here“.
„Prieš porą metų per Kalėdas stipriai susirgau. Tuo metu taip pat išgyvenau skyrybas ir daug galvojau apie savo vaikus“, – pasakojo ji.
J. Lopez prisiminė jautrią akimirką, kai kartu su tėvu žiūrėjo filmą ir netikėtai pravirko.
„Staiga pradėjau galvoti apie savo vaikus, apie santykį su tėčiu – viskas susidėjo į vieną momentą. Tėtis priėjo prie manęs, paėmė mano veidą į rankas ir pasakė: „Aš tave myliu. Visada mylėjau.“ Tai pakeitė mano gyvenimą“, – atviravo ji.
Pasak Jennifer Lopez, būtent tas pokalbis padėjo jai užverti sudėtingą gyvenimo etapą ir paleisti tam tikrus santykių modelius.